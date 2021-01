Koronavírus: pert fontolgatnak a Pfizer ellen

A BioNTech-Pfizer akadozó vakcinaszállítmányai miatt több országban is a koronavírus elleni oltási program lelassulása, ennek következtében pedig felháborodás tapasztalható. Olaszországban például Domenico Arcuri járványbiztos már jogi lépéseket helyezett kilátásba a következő napokra nézve.

A lengyel kormányszóvivő szerint ők a következő hónapban hozhatnak hasonló döntést, amennyiben a szállítmányokat nem egészítik ki úgy, ahogyan ezt a gyártó megígérte. Mint mondta, az új típusú koronavírus elleni vakcinát kifejlesztő cég elkötelezte magát a kiesett szállítmányok pótlására, és Varsó arra számít, hogy ez valóban meg is történik. "Ha viszont nem így lesz, akkor természetesen jogi lépéseket kell fontolóra venni" - tette hozzá. Müller fontosnak nevezte, hogy az oltóanyag-szállítmányok az eredetileg tervezett mennyiségben az első negyedév végéig Lengyelországba érkezzenek.

Több országban is az oltási program lelassulása, ennek következtében pedig felháborodás tapasztalható. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Ideiglenes fennakadások

A Pfizer a múlt héten jelezte, hogy február elejéig ideiglenes fennakadások lehetnek a szállítmányokban, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a belgiumi üzem bővítése következtében jelentősen nő majd a gyártókapacitásuk. Az uniós beszerzéseket koordináló Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ennek kapcsán közölte, hogy a gyártók garantálják, hogy 2021 első negyedévében teljesítik a koronavírus-vakcinával kapcsolatos korábbi vállalásaikat.

Ausztriában botrány robbant ki az oltási sorrend be nem tartása miatt. Közben más országokban többen is lemondtak hivatali posztjukról, miután soron kívül megkapták az új típusú koronavírus elleni vakcinát. Kattintson a részletekért!

Lengyelországba hétfőn 176 ezer adag vakcina érkezett a tervezett 360 ezer helyett. A gyártók szerint a szállítmányok eredeti üteme jövő hétfőtől helyreáll, február közepétől pedig már nagyobb lesz a szállított mennyiség. A kormányfő, Mateusz Morawiecki azonban szerdán levélben fordult az európai uniós szervek vezetőihez, kérve, hogy a COVID-19 elleni oltási program megfelelő ütemezése érdekében sürgősen tisztázzák a BioNTech és Pfizer cég által gyártott vakcina szállítmányainak átmeneti korlátozási problémáját.

Megbénul az oltási program

Olaszország szerdán arról számolt be, hogy az oltási programuk ismét akadozik a vakcina-szállítmányok késése miatt, ez pedig megbénította a második dózisok beadását is. A hét első napjaira ígért, majdnem 500 ezer adag oltóanyagot a Pfizer-BioNTech először 300 ezerre csökkentette, majd csupán 53 ezer dózist adott át. A szállítási problémákat egyébként Magyarország is érzékelte: az eredetileg ígért kedd helyett csak szerdán érkezett meg az utánpótlás, amely a korábbiaknál jóval kevesebb, alig 36 ezer ember beoltására elegendő vakcinát jelentett.

Londoni kutatók kezdték meg az új generációs, orron át belélegezhető koronavírus elleni vakcina tesztelését. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!