Így jelzi a szervezet, ha nincs elég magnézium – Nem csak izomgörcsök lehetnek árulkodóak

A magnézium számos testi folyamatban fontos szerepet játszik. Szükséges az idegek és izmok, valamint a szív- és érrendszer működéséhez, a fehérje-, zsír- és szénhidrát-anyagcseréhez, de még a csontok felépítéséhez is közreműködik.

Látható tehát, mennyire fontos odafigyelnünk a megfelelő magnéziumbevitelre. Több tényezőtől is függ, hogy kinek mennyi magnéziumra van szüksége, például az életkortól, a nemtől, vagy attól, hogy egy nő éppen terhes vagy szoptat-e. Bizonyos életkörülmények is indokolhatják a fokozott magnéziumbevitelt, például az, ha valaki nagyon stresszes életet él, vagy ha komolyan sportol.

Magnéziumban gazdag étel a többi között a tökmag, chiamag, lazac, mandula, földimogyoró, mandula- és mogyoróvaj, mazsola, valamint a csicseriborsó. A banán és az aszalt füge szintén magas magnéziumtartalmú, csakúgy, mint a zöldségek között a spenót és a mángold.

Jelek, amelyek magnéziumhiányra utalnak

Arra, hogy nincs elegendő magnézium a szervezetünkben, az alábbiak utalhatnak:

izomgörcsök vagy izomrángások,

hányinger, hányás,

fáradtság,

étvágytalanság,

gyengeség.

A fenti panaszok mögött számos más egészségi probléma is állhat, ezért fontos, hogy orvoshoz forduljunk velük – hívja fel a figyelmet a Medical News Today.

A gyengeség intő jel lehet. Fotó: Getty Images

Ha valakinek hosszú távon alacsony a magnéziumszintje, az számos szövődményhez vezethet. Fiatalabbaknál a magnéziumhiány megakadályozhatja a csontnövekedést. Gyermekkorban, amikor a csontok még fejlődésben vannak, elengedhetetlen a megfelelő magnéziumbevitel. Idősebb embereknél a magnéziumhiány növelheti a csontritkulás és a csonttörések kockázatát. Egyéb szövődmények lehetnek a halálos kimenetelű szívritmuszavarok.

Így segítheted a magnézium felszívódását

Ha megállapítják a magnézium hiányát, és étrend-kiegészítőt ír fel az orvos, akkor fontos, hogy mindig az előírt mennyiséget szedjük! Ezen kívül fontos tájékoztatnunk a szedett gyógyszereinkről, hogy biztosan ne akadályozza annak működését. Például 2-3 órának el kell telnie a magnézium és a vas- vagy nátrium-fluorid-tartalmú gyógyszerek – egyes antibiotikumok és csontritkulást kezelő gyógyszerek – beszedése között.

Illetve a túl sok magnézium homályos látással, émelygéssel, hasmenéssel, görcsökkel járhat – bár túladagolás ritkán fordul elő, mert a vesék kiválasztják a felesleget.

Egyes ételek és italok nem kedveznek a magnézium hasznosulásának (például a magas zsírtartalmú ételek, a szénsavas üdítőitalok, illetve az alkohol), ezért ezeket érdemes kerülni.