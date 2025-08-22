Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Mi történik a testeddel, ha kevés alkoholt iszol, de rendszeresen?

P.L.
Szerző P.L.

Miközben súlyos túlzásban nyilvánvalóan káros, vajon milyen furcsa következmények jelentkezhetnek akkor, ha kevés alkoholt iszunk, viszont gyakran?

Az alkohol testre gyakorolt hatásai – röviden

Az alkohol (etanol) bomlása során toxikus vegyületek keletkeznek, melyek számos szervet károsíthatnak. Már kis mennyiség is növeli bizonyos rákfajták kockázatát – például emlő-, máj- vagy végbélrák is előfordulhat egy pohár alkohol hatására is. A WHO kiemeli, hogy nincs biztonságos alkoholszint, hiszen már az első csepp is növelheti a rátát.

Egyes tanulmányok szerint viszont előfordulhat enyhe szívvédő hatás, például csökkent stresszreakció az agyban, ami mérsékelheti a koszorúérbetegségek kockázatát. Ez azonban nem jelenti, hogy az alkohol egészségügyi szempontból "biztonságos", hiszen a rákkockázat általánosságban továbbra is jelen van.

Bár a társadalmi normákban elterjedt a “kis mennyiség, de rendszeresen” hozzáállás, ez a szokás már önmagában is hordozhat egészségügyi kockázatokat – egyáltalán nem ártalmatlan. Mutatjuk, milyen panaszokhoz vezethet.

Hárman pezsgővel koccintanak.
Nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol. Fotó: Getty Images

Megzavart alvásmintázat – éjszakai ébredések

Bár az alkohol elalvás után először altatóként hathat, hosszú távon rontja az alvás minőségét. A REM- és mélyalvás ciklusai felborulnak, gyakori ébredések jelentkezhetnek az éjszaka közepén.

Szokatlan vércukoringadozás, ha inzulin-érzékeny vagy

Már mérsékelt alkoholfogyasztás is hirtelen vércukorszint-emelkedéshez vezethet, míg hosszú távon a máj glükózkibocsátásának gátlása révén vércukonzuhanás következhet be. Ez furcsa tüneteket produkálhat, például remegést vagy ájulásérzetet.

Gyakoribb vizelési inger és dehidratáció

Az alkohol gátolja a hormonális szabályozást, így a vesék fokozottan választanak ki vizeletet. Eredmény: gyakori vizelési inger és kiszáradás. Ez fejfájást, szájszárazságot, homályos látást idézhet elő akár egyetlen pohár után.

Csontritkulás esélye még fiatal korban is

A rendszeres, kis mennyiségű alkoholfogyasztás is növelheti a csontritkulás és csonttörések kockázatát – a csontok lassabban gyógyulnak.

Immunrendszer lassabb reagálása

Már mérsékelt, de rendszeres alkoholfogyasztás is gyengítheti az immunválaszt. A fehérvérsejtek aktivitása csökkenhet, így a szervezet lassabban reagál vírusokra és baktériumokra. Ez akár gyakoribb megfázásokhoz és lassabb sebgyógyuláshoz vezethet.

Emésztőrendszeri nyálkahártya irritáció

A kis adagban, de gyakran elfogyasztott alkohol állandó irritációt okozhat a nyelőcsőben és a gyomor nyálkahártyáján. Ez hosszabb távon gyomorhurutot, savas refluxot vagy nyelőcsőgyulladást idézhet elő.

Tápanyaghiányok kialakulása

A rendszeres alkoholfogyasztás befolyásolja a vitamin- és ásványianyag-felszívódást, különösen a B-vitaminokét, a magnéziumét és a cinkét. Ennek következménye lehet fáradtság, koncentrációcsökkenés vagy akár hajhullás is.

A ritka kivétel: genetikai védettség bizonyos egyéneknek

Egyeseknél valóban lehet enyhe védő hatás a mérsékelt alkoholfogyasztásban – de csak genetikai variánsokkal rendelkező 15 %-ukra igaz ez. A többségnek nincs ilyen védettség, és ők sem immunisak az alkohollal összefüggő veszélyekre.

