Aranyér: minden harmadik embert érint

Aranyér: az elkényelmesedés következménye

Fontos figyelni rá

Attól függően, hogy az aranyeres csomókmerre helyezkednek el,beszélhetünk. A külső aranyér elhelyezkedése miatt különösen kellemetlen, hiszen székletürítés után a papírhasználattal is könnyebben felsérthetjük és fájdalmat, vérzést tapasztalhatunk.Aza civilizált, elkényelmesedett társadalmak betegsége, melyhez az is nagyban hozzájárult, hogy az ember két lábra állt. A végbél körüli vénás fonatokban ugyanis nem találhatók billentyűk, így nem képesek megfelelő módon szabályozni a vénás keringést.Az aranyér kialakulásának legalapvetőbb oka a, főként az ülőmunka és az ezzel gyakran párosuló egészségtelen táplálkozás. A rendszertelen étkezések, a rostszegény étrend, a magyar konyhára különösen jellemző csípős-, illetve, valamint a kevés folyadék fogyasztása mind fokozza az aranyér kialakulásának kockázatát. Jelentősebb részben azért, mert megzavarják a belek normális motilitását (mozgását) és székrekedéshez vezetnek, kisebb részben pedig amiatt, mert megváltoztatják a keringési viszonyokat a bélrendszer alsóbb részein. székrekedés , az, a statikus igénybevétel (például cipekedés) mind a vénás vér kiürülését akadályozzák az aranyérből. Így érthető az is, hogy a terhességgel, a szüléssel, de az elhízással is gyakorlatilag törvényszerűen együtt jár a panaszok megjelenése:, viszketés, égő-, szúró-, hasító-, vagy éppen tompa, fájdalmas csomó kitüremkedése.Az aranyér szerencsére kezelhető és panaszmentessé tehető, inkább kellemetlen, semmint komoly veszélyt rejtő betegség. Fontos azonban kiemelni, hogy az(fájdalom, vérzés stb.) más végbélelváltozást is takarhatnak, illetve az aranyér számos más betegséggel együtt járhat.