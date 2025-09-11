Rostban gazdag receptek – 5 étel a jó emésztésért

Az aranyér kellemetlen, sokszor fájdalmas állapot, amelyet gyakran a helytelen életmód és a rostszegény étrend súlyosbít. A megfelelő rostbevitel viszont nemcsak megelőzheti a problémát, hanem a tünetek enyhítésében is kulcsszerepet játszhat. Mutatunk 5 egyszerű, finom, rostdús receptet, amelyek segítenek az emésztés támogatásában és a széklet rendezésében, így tehermentesítve a végbél környékét.

Zabkása lenmaggal és bogyós gyümölcsökkel

A zab és a lenmag oldható rostokat tartalmaz, amelyek lágyítják a székletet, így csökkentik a székelés közbeni erőlködést. A bogyós gyümölcsök (áfonya, málna, ribizli) pedig magas antioxidánstartalmuk mellett oldhatatlan rostokat is biztosítanak.

Hozzávalók (1 adaghoz):

5 dkg apró szemű zabpehely

2 dl növényi ital vagy víz

1 evőkanál őrölt lenmag

1 marék vegyes bogyós gyümölcs (fagyasztott is jó)

ízlés szerint fahéj, méz

Elkészítés:

Egy kis lábasban keverd össze a zabpelyhet és a folyadékot! Lassú tűzön, kevergetve főzd 5 percig, míg sűrű, krémes állagot kap! Add hozzá a lenmagot, keverd el, majd vedd le a tűzhelyről! Tálaláskor szórd meg a bogyós gyümölcsökkel és fűszerezd ízlés szerint fahéjjal, pici mézzel!

Lencsesaláta friss zöldségekkel

A hüvelyesek – különösen a lencse – kiemelkedő rostforrások. Zöldségekkel kombinálva pedig még inkább segítik a bélmozgást.

Hozzávalók (2 adaghoz):

15 dkg főtt lencse

1/2 kígyóuborka felkockázva

1 paradicsom

1/4 lilahagyma

petrezselyem, olívaolaj, citromlé, só, bors

A lencsesalátát más zöldségekkel is elkészítheted és akár a munkahelyedre is magaddal viheted, hiszen nem folyós és erős illata sincsen. Fotó: Getty Images

Elkészítés:

A főtt, kihűlt lencsét keverd össze az apróra vágott zöldségekkel! Keverd össze az öntet hozzávalóit (olaj, citromlé, só, bors) is! Locsold meg vele a salátát, majd szórd meg apróra vágott petrezselyemmel! Fogyasztható azonnal, de még finomabb, ha egy kicsit áll a hűtőben.

Teljes kiőrlésű wrap avokádókrémmel és sült zöldségekkel

A teljes kiőrlésű gabonák lassan felszívódó szénhidrátokat és magas rosttartalmat kínálnak, míg az avokádó egészséges zsírokkal támogatja a bélfal regenerációját.

Hozzávalók:

1 db teljes kiőrlésű tortilla

1/2 avokádó pépesítve

1/2 cukkini, 1 paprika, kevés olívaolajon grillezve

pár levél saláta

Elkészítés:

Az avokádót pépesítsd villával, sózd, borsozd, cseppents rá kevés citromlevet! A cukkinit és paprikát szeleteld fel, majd kevés olajon süsd át (serpenyőben vagy sütőben)! A tortillát enyhén melegítsd át! Kend meg avokádókrémmel, tedd bele a zöldségeket és a salátalevelet! Tekerd fel, és már eheted is – akár hidegen, akár melegen.

Sütőtökkrémleves pirított napraforgómaggal

A sütőtök béltisztító hatású, a napraforgómag pedig magas rost- és ásványianyagtartalmával támogatja az emésztést.

Hozzávalók:

30 dkg sütőtök

1 kisebb sárgarépa

1 kis fej vöröshagyma

zöldségalaplé (vagy ételízesítő vízzel), szerecsendió, só, bors

1 evőkanál pirított napraforgómag a tetejére

Elkészítés:

A felaprított hagymát kevés olajon futtasd meg! Add hozzá a sütőtököt és a répát, majd öntsd fel az alaplével! Főzd 20 percig, amíg minden megpuhul! Botmixerrel pürésítsd, ízesítsd sóval, borssal, szerecsendióval! Ha gondolod, szórd meg pirított napraforgómaggal tálalás előtt!

Aszalt szilvás-almás zabkeksz

Az aszalt szilva hashajtó hatású, az alma pedig pektintartalmánál fogva támogatja az emésztést. Ez a keksz egészséges alternatíva a bolti édességek helyett.

Hozzávalók (10 darabhoz):

10 dkg zabpehely

5 dkg teljes kiőrlésű liszt

5 dkg aprított aszalt szilva

1 reszelt alma

1 tojás

fahéj, kevés méz vagy agavé

Elkészítés:

A száraz hozzávalókat keverd össze (zab, liszt, fahéj, só)! Add hozzá az almát, az aprított aszalt szilvát, majd a tojást és mézet! Keverd össze, majd egy kanál segítségével formázz kis halmokat sütőpapírral bélelt tepsire! Süsd 180 °C-on 15–20 percig, amíg aranybarnák lesznek!

