Rostban gazdag receptek – 5 étel a jó emésztésért

N.M.M.
Szerző N.M.M.

Az egészséges, változatos étrenddel – különösen a rostdús táplálkozással – sokat tehetsz a megfelelő emésztésért, az ideális testsúlyért, sőt az aranyér megelőzéséért vagy a tünetek enyhítéséért is.

Az aranyér kellemetlen, sokszor fájdalmas állapot, amelyet gyakran a helytelen életmód és a rostszegény étrend súlyosbít. A megfelelő rostbevitel viszont nemcsak megelőzheti a problémát, hanem a tünetek enyhítésében is kulcsszerepet játszhat. Mutatunk 5 egyszerű, finom, rostdús receptet, amelyek segítenek az emésztés támogatásában és a széklet rendezésében, így tehermentesítve a végbél környékét.

Zabkása lenmaggal és bogyós gyümölcsökkel

A zab és a lenmag oldható rostokat tartalmaz, amelyek lágyítják a székletet, így csökkentik a székelés közbeni erőlködést. A bogyós gyümölcsök (áfonya, málna, ribizli) pedig magas antioxidánstartalmuk mellett oldhatatlan rostokat is biztosítanak.

Hozzávalók (1 adaghoz):

  • 5 dkg apró szemű zabpehely
  • 2 dl növényi ital vagy víz
  • 1 evőkanál őrölt lenmag
  • 1 marék vegyes bogyós gyümölcs (fagyasztott is jó)
  • ízlés szerint fahéj, méz

Elkészítés:

  1. Egy kis lábasban keverd össze a zabpelyhet és a folyadékot!
  2. Lassú tűzön, kevergetve főzd 5 percig, míg sűrű, krémes állagot kap!
  3. Add hozzá a lenmagot, keverd el, majd vedd le a tűzhelyről!
  4. Tálaláskor szórd meg a bogyós gyümölcsökkel és fűszerezd ízlés szerint fahéjjal, pici mézzel!

Lencsesaláta friss zöldségekkel

A hüvelyesek – különösen a lencse – kiemelkedő rostforrások. Zöldségekkel kombinálva pedig még inkább segítik a bélmozgást.

Hozzávalók (2 adaghoz):

  • 15 dkg főtt lencse
  • 1/2 kígyóuborka felkockázva
  • 1 paradicsom
  • 1/4 lilahagyma
  • petrezselyem, olívaolaj, citromlé, só, bors
Egy dobozkában lencsesaláta, mellette barnakenyér sajttal.
A lencsesalátát más zöldségekkel is elkészítheted és akár a munkahelyedre is magaddal viheted, hiszen nem folyós és erős illata sincsen. Fotó: Getty Images

Elkészítés:

  1. A főtt, kihűlt lencsét keverd össze az apróra vágott zöldségekkel!
  2. Keverd össze az öntet hozzávalóit (olaj, citromlé, só, bors) is!
  3. Locsold meg vele a salátát, majd szórd meg apróra vágott petrezselyemmel!
  4. Fogyasztható azonnal, de még finomabb, ha egy kicsit áll a hűtőben.

Teljes kiőrlésű wrap avokádókrémmel és sült zöldségekkel

A teljes kiőrlésű gabonák lassan felszívódó szénhidrátokat és magas rosttartalmat kínálnak, míg az avokádó egészséges zsírokkal támogatja a bélfal regenerációját.

Hozzávalók:

  • 1 db teljes kiőrlésű tortilla
  • 1/2 avokádó pépesítve
  • 1/2 cukkini, 1 paprika, kevés olívaolajon grillezve
  • pár levél saláta

Elkészítés:

  1. Az avokádót pépesítsd villával, sózd, borsozd, cseppents rá kevés citromlevet!
  2. A cukkinit és paprikát szeleteld fel, majd kevés olajon süsd át (serpenyőben vagy sütőben)!
  3. A tortillát enyhén melegítsd át!
  4. Kend meg avokádókrémmel, tedd bele a zöldségeket és a salátalevelet!
  5. Tekerd fel, és már eheted is – akár hidegen, akár melegen.

Sütőtökkrémleves pirított napraforgómaggal

A sütőtök béltisztító hatású, a napraforgómag pedig magas rost- és ásványianyagtartalmával támogatja az emésztést.

Hozzávalók:

  • 30 dkg sütőtök
  • 1 kisebb sárgarépa
  • 1 kis fej vöröshagyma
  • zöldségalaplé (vagy ételízesítő vízzel), szerecsendió, só, bors
  • 1 evőkanál pirított napraforgómag a tetejére

Elkészítés:

  1. A felaprított hagymát kevés olajon futtasd meg!
  2. Add hozzá a sütőtököt és a répát, majd öntsd fel az alaplével!
  3. Főzd 20 percig, amíg minden megpuhul!
  4. Botmixerrel pürésítsd, ízesítsd sóval, borssal, szerecsendióval!
  5. Ha gondolod, szórd meg pirított napraforgómaggal tálalás előtt!

Aszalt szilvás-almás zabkeksz

Az aszalt szilva hashajtó hatású, az alma pedig pektintartalmánál fogva támogatja az emésztést. Ez a keksz egészséges alternatíva a bolti édességek helyett.

Hozzávalók (10 darabhoz):

  • 10 dkg zabpehely
  • 5 dkg teljes kiőrlésű liszt
  • 5 dkg aprított aszalt szilva
  • 1 reszelt alma
  • 1 tojás
  • fahéj, kevés méz vagy agavé

Elkészítés:

  1. A száraz hozzávalókat keverd össze (zab, liszt, fahéj, só)!
  2. Add hozzá az almát, az aprított aszalt szilvát, majd a tojást és mézet!
  3. Keverd össze, majd egy kanál segítségével formázz kis halmokat sütőpapírral bélelt tepsire!
  4. Süsd 180 °C-on 15–20 percig, amíg aranybarnák lesznek!

Ami még segítheti a bélműködést

  • Fontos, hogy a rostdús táplálkozás mellett igyál elegendő folyadékot is, különben a rost „megköt”, és székrekedést okozhat.
  • Mozogj rendszeresen! Ha mást nem, járj el sétálni, vagy menj gyalog a munkahelyedre!
  • Kerüld a feldolgozott élelmiszereket, a fehér lisztet, a túl sok vörös húst és a csípős fűszereket!

