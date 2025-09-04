Ezért érdemes zabpelyhet fogyasztani – nem csak a fogyást segíti

A zabpelyhet megéri beépítenünk az étrendünkbe. Egyrészt kíméletesen képes megtisztítani a bélrendszert: rostban rendkívül gazdag, vízzel keverve pedig zselés állagot vesz fel. Így végigmegy a bélrendszeren, felszívja a méreganyagokat, és segíti a távozásukat.

Másrészt az oldható rostjai lassítják a szénhidrátok felszívódását, így a vércukorszint stabil marad, tehát később leszünk éhesek. A zab tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal, így nemcsak teltségérzetet ad, hanem energiát is. Ezáltal a felesleges kilóktól is segít megszabadulni - írja Well&Fit.

Változatos formákban elkészíthető. Fotó: Getty Images

Többféleképpen fogyasztható a zab

Reggelire : Zabkása gyümölcsökkel, fahéjjal és egy kevés mézzel.

: Zabkása gyümölcsökkel, fahéjjal és egy kevés mézzel. Italként: Zabturmix banánnal vagy bogyós gyümölcsökkel.

Zabturmix banánnal vagy bogyós gyümölcsökkel. Sós verzióban: Zabpehely zöldségekkel, fűszerekkel főzve, krémleveshez hasonlóan.

Ha minden nap beiktatunk legalább egy zabos étkezést, már egy hét után érezhető lesz a különbség az emésztésben és a közérzetben.