Aranyér: a terhesség árnyoldala

Mozgás és kevesebb idő a WC-n

Nem mindegy, hogy tisztálkodunk

Ahhoz, hogy ne alakuljon ki aranyér , két dolgot tehetünk: a sok mozgás és a rostban gazdag táplálkozás a megfelelő mennyiségű folyadék-fogyasztással mind segít abban, hogy elkerüljük a kellemetlen tüneteket. A helyes, székletet lazító, elősegítő étrend azonban akkor is sokat segít, ha már kialakult a kismamánál az aranyér. Ezért fontos a sok zöldség, gyümölcs, különböző magvak, teljes kiőrlésű gabonafélék és joghurtok fogyasztása . Ezek ugyanis segítenek, hogy a székelés ne legyen megerőltető, így ne feszítse még jobban a végbél ereit.A mozgás szintén olyan tényező, amellyel a már kialakult aranyér tünetei is enyhíthetők. Terhesen amúgy sem tesz jót a hosszas állás vagy ülés, ezért óránként pár percre legalább fel kell állni és sétálni egy kicsit.Az alvási pozíció is számíthat: ha a kismama az oldalán alszik, kevésbé nyomja a végbél ereit, mint a háton fekvő pozíció. Azt pedig már mondani se kell, hogy a lehető legkevesebb időt töltsük a WC-n, hiszen ez a pozíció különösen megerőltető az érintett területnek. Kedvenc magazinunkat ezért inkább az ágyon fekve olvassuk el.Kialakult aranyér esetén különösen oda kell figyelnünk "alfelünk" tisztán tartására. Ez ugyanis nem csak segíti a gyógyulást, de az olyan kellemetlen mellékhatásokat is enyhíti, mint a viszketés. Várandósság idején különösen fontos, hogy a végbélnyílásból ne kerüljön szennyeződés a nemi szervbe, nehogy fertőzést okozzon. Ezért minden WC-használat után alaposan tisztítsuk meg ezt a területet, ha mód van rá, akár zuhanyrózsával is. Ha fájdalmas az aranyér , enyhítheti a kellemetlenséget egy meleg vizes ülőfürdő is.Aranyér esetén érdemes a hagyományos WC-papír helyett a babák popsijára kifejlesztett nedves törlőkendőket használni, főleg, ha idegen helyen kell kimennünk. Ezek ugyanis nem csak alaposabban tisztítanak, de kíméletesebbek is. A fenti módszerek mellett a kialakult aranyeret érdemes már az első tünetektől kezdve kezelni. Számos krém és kúp közül lehet már választani, amelyek kombinált használatával nem csak a tünetek enyhíthetők, de az aranyér akár teljes visszahúzódását is elérhetjük. Azonban az ilyen készítmények használata előtt mindig konzultáljon kezelőorvosával vagy gyógyszerészével, mert nem mindegyik használata javasolt a várandósság idején.