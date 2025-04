Túl sok vagy túl kevés higiénia? A hüvelyflóra egyensúlyának megőrzése

Jótékony baktériumok és egyéb mikroorganizmusok egész közössége felel szervezetünk egészségéért, működésükről pedig tudomást sem szerezhetünk addig, amíg nem következik be abban valami hiba. A bélflóra szerepéről talán már mindenki hallott, kevesebb szó esik ugyanakkor a hüvelyflóráról, pedig ez is hasonlóan fontos szerepet tölt be az egészségünk tekintetében. A hüvelyflóra egyensúlyát számos dolog kibillentheti a menopauza időszakában megélt hormonális változásoktól gyógyszerek szedésén át egészen a helytelen tisztálkodási szokásokig. Adunk néhány tippet ahhoz, hogyan őrizhetjük meg az egyensúlyi állapotot.

Ne essünk túlzásba az intim higiéniával

A hüvelyflóra összetétele olyan egyedi, mint az ujjlenyomat, és hatással lehet rá számos tényező, mint például a nők életkora, egészségi állapota, sőt akár a stressz is. Az egyensúlyi állapotot a tejsavtermelő Lactobacillusok túlsúlya biztosítja, amely a hüvely savas kémhatásáért felelős. Amennyiben ezeknek a Lactobacillusoknak a száma lecsökken, a hüvely lúgosabbá válik, ez pedig elősegítheti a káros baktériumok szaporodását, míg más tényezők, például az antibiotikumhasználat vagy hormonális változások a gombák túlszaporodásához vezethetnek.”. Ez többféle betegség kialakulását eredményezheti, ilyen például a bakteriális hüvelyfertőzés (más néven bakteriális vaginózis) amely kellemetlen szagú, híg, szürkésfehér színű folyást eredményez. A hüvelyflóra károsodása közvetve hozzájárulhat húgyúti fertőzések, például a hólyaghurut kialakulásához.

A hüvelyflóra egészségének fenntartásában a higiéniás szokásainkon is fontos szerepe lehet, a túl kevés mellett a túlzott tisztálkodás is problémás. Az elmúlt időszakban a női higiéniás termékek felhozatala jelentősen bővült: többféle hüvelyöblítő, intim lemosó elérhető, amelyeket úgy hirdetnek, hogy meggátolják a baktériumok elszaporodását, illetve a kellemetlen szagok kialakulását. Ezek egy része valóban elpusztíthatja a kellemetlen szagokat előidéző baktériumok egy részét, viszont ez oda vezet, hogy más baktériumok és gombák veszik át a helyüket. De a hagyományos tusfürdők és szappanok is tartalmaznak olyan, a jó illatért is felelős vegyületeket, amelyek az érzékenyebbeknél irritációt okozhatnak a nemi szerv környékén. Hatásukra a hüvely nyálkahártyája kiszárad, így könnyebben kisebesedhet vagy begyulladhat. Ez is jelentősen megnöveli a fertőzések kockázatát.

Bizonyos esetben ráadásul ezek az illatosított termékek megtéveszthetik a használóikat. A hüvely betegségeire sok esetben először a szagok megváltozása utalhat, hogyha viszont valaki azért használ ilyen lemosókat, hogy ezeket a szagokat megszüntesse, azzal tulajdonképpen a lehetséges betegségek egyik legfontosabb tünetét rejti el.

Persze nem csak a mosakodószerünket kell megfelelő módon kiválasztani és használni. Gondot okozhat a műszálas vagy más, rosszul szellőző fehérnemű gyakori viselése, az illatosított vécépapír és törlőkendő használata, de problémás lehet a nem megfelelően használt tampon és egészségügyi betét is. A bélflórához hasonlóan a hüvelyflóra egészségét is felboríthatja egy antibiotikumkúra, így az egyensúly helyreállítására egy gyógyszeres kúrát követően is indokolt lehet.

Fontos tehát, hogy a hölgyek tudatosítsák: normális esetben a hüvely nem igényel semmilyen különleges beavatkozást a hagyományos mosakodáson túl (vannak speciális élethelyzetek, például terhesség, menopauza, visszatérő fertőzések, amikor célzott probiotikum vagy orvosi javaslat alapján alkalmazott intimápoló hasznos lehet). A túlzásba vitt tisztálkodás többet árthat, mint amennyit használ. A hüvelyflórát érintő megbetegedések ellen a patikákban vény nélkül elérhető készítmények is hatékonyak lehetnek. Ezek kényelmes és gyors segítséget nyújthatnak, illetve abban az esetben is alkalmazhatóak, ha a fertőzés pontos okát nem sikerült beazonosítani. Amennyiben az intim régióban a tüneteink nem enyhülnek, vagy visszatérő problémát okoznak, mindenképpen javasolt velük felkeresni egy orvost!