Veszélyes vírust hozott haza Indonéziából két nő – ezt kell tudni a szúnyogok által terjesztett kórokozóról

„Számtalan katasztrófa történt már a világban, amikor egy vírus vagy baktérium milliók halálát okozta. Legfrissebb tapasztalatunk a Covid19-cel van, amely 2020-ban ütötte fel fejét hazánkban is. (…) Most a helyzet még nem ilyen vészes, azonban egy 52 éves Fejér vármegyei nő veszélyes vírust hozott haza magával” – írta meg nemrég Fejér vármegye megyei hírportálja, a Feol. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) által is megerősített információk szerint 49 éves Győr-Moson-Sopron vármegyei nő ugyancsak megfertőződött, és mindketten Indonéziában tartózkodtak a betegség lappangási idejében.

A fertőzött szúnyogfajták jelenleg nagyjából 110 országban vannak jelen, leginkább a trópusi és szubtrópusi országokban. Fotó: Getty Images

Mit kell tudni a veszélyes kórokozóról?

A laboratóriumi vizsgálattal kimutatott dengue-vírust elsősorban szúnyogok terjesztik. A fertőzött szúnyogfajták jelenleg nagyjából 110 országban vannak jelen, leginkább a trópusi és szubtrópusi országokban, ahol a malária után ez a fertőzés a második leggyakoribb.

A fertőzésre általában az alábbi tünetek hívják fel a figyelmet:

láz

fejfájás

kanyaróra emlékeztető kiütések

ízületi fájdalmak súlyos fázisában vérzéses tünetek, a véralvadást segítő vérlemezkék számának csökkenése révén

Csonttörő láznak is nevezik

A dengue-lázat csonttörő láznak is nevezik, ám ez kissé félrevezető, valódi csonttörést ugyanis a fertőzés nem idéz elő. Az elnevezés abból ered, hogy ritka esetben a beteg akkora fájdalmakat élhet át, mint amilyet csonttörés esetén tapasztalni. A betegség egyeseknél akár életveszélyes állapotot is kiválthat.

Aggodalomra jelenleg nincs ok, az eset egyszeri volt, és a vírus megelőzésére nagyjából egy évtizede fejlesztettek ki védőoltást, azonban az elsődleges megoldást a WHO javaslata szerint a szúnyog populáció csökkentése, illetve a csípésektől való védekezés jelenti” – írták a cikkben.