Tüsszögés, orrfolyás, viszkető szemek – Hogyan éljük túl a pollenszezont?

Az egyre melegebb idő sokakat csábíthat a zöldbe, a természet újjáéledését azonban nem mindenki tudja maradéktalanul kiélvezni. Az allergiások ezekben a hetekben egyre gyakrabban nyúlnak zsebkendőért, az ilyenkor jellemző, szezonálisan felerősödő tüneteik – viszkető, égő szemek, orrfolyás, tüsszögés – pedig a mindennapjaikat is megkeserítik. Magyarországon nagyjából 250 virágzó növényfaj (elsősorban szélbeporzású növények) válthat ki valamilyen mértékű allergiás tünetet, amelyre a lakosság 20-25 százaléka érzékenyen reagál. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk védekezni ellene, fontos tudni, hogyan alakul ki az allergia és kik számára jelenthet kiemelt problémát.

Miért okoznak tüneteket a pollenek?

Az allergiás tünetek hátterében szervezetünk túlzott reakciója áll, amelyet olyan, egyébként teljesen ártalmatlan anyagok indukálhatnak, mint amilyenek a levegőben lévő pollenek, az állatszőr, penészgombák, de akár a poratka is. Kiválthatják bizonyos keresztreakciók is, például a nyírfa pollenje az almával szokott keresztreakcióban állni. Ez azt jelenti, hogy a nyírfára allergiás embereknél az alma fogyasztása is ugyanolyan légúti reakciót okozhat, mint maga a nyírfapollen.

Egyre több allergén kerül a levegőbe. Fotó: Getty Images

Hogy ki lesz allergiás, azt számos dolog befolyásolhatja. Bizonyított a genetikai háttér szerepe, az allergiával küzdő szülőknek nagyobb eséllyel lesz allergiás a gyermeke is. Ugyanakkor egyes környezeti tényezők is hozzájárulhatnak a kialakulásához, meglepő módon a gyermekeknél a túl steril környezet is szerepet játszhat benne, az immunrendszerük ugyanis nem tud így kellőképpen megedződni. A túlzott stressz, szorongó életvitel szintén hatással lehet rá. Összességében az allergiások száma évről évre nő, főleg a nagyvárosok felgyorsult életvitelét élők körében látványos az előretörése.

Így éljük túl a pollenszezont

Ugyanakkor az allergiásoknak sem kell végigszenvedni ezt az időszakot – íme néhány tanács, amely segíthet túlvészelni az allergia szempontjából legnehezebb hónapokat.

Fordítsunk kiemelt figyelmet a higiéniára

Az allergiás tüneteket kiváltó pollenek megtapadnak a hajunkban, ruhánkon, cipőnkön, sőt a háziállatunk szőrén, mancsán is a lakásba juthatnak, ami miatt a négy fal között, becsukott ablaknál sem enyhülnek majd a tüneteink. Törekedjünk rá, hogy a lehető legkevesebbet hurcoljunk be ezekből az allergénekből. Hazatérve célszerű az utcán hordott ruhát lecserélni és a cipőt is letakarítani, de a kötelező kézmosáson túl javasolt leöblíteni a kézre, arcra, szemöldökre, arcszőrzetre tapadt polleneket is, ebben egy gyors zuhany is segíthet. A háziállatunk szőrét is érdemes rendszeresen kifésülni még a lakáson kívül, illetve a gyakoribb fürdetés is enyhítheti a panaszainkat.

Mossuk a ruháinkat és az ágyneműhuzatot gyakrabban

Cseréljük minél gyakrabban az ágyneműhuzatot, főleg a kispárnáét, amely a hajunkon megtapadó polleneket gyűjtheti össze. Az is fontos, hogy mosás után ne a szabadban teregessünk, mert a nedves ruhák szintén pollenfogóként működnek majd, és száradás után tetemes mennyiségű allergént juttathatunk be velük a lakásba.

Figyeljük a pollenjelentést

Persze az allergiásoknak sem kell a lakásukban megbújni ezekben a hetekben, nem mindegy azonban, hogy mikor indulnak útnak, vagy éppen mikor nyitják ki az ablakokat, hogy friss levegőt engedjenek be. Allergiásként a száraz, szeles időszakokban jobb, ha nem tervezünk hosszabb kirándulásokat, míg egy esőzést követően a pollenkoncentráció lecsökken a levegőben – ilyenkorra érdemes a nagyobb sétákat, természetjárást időzíteni.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) rendszeresen közzéteszi friss pollenjelentését, amelyben figyelmeztetnek, ha a pollenkoncentráció magas szintet érne el egyes területeken. Ezt figyelembe véve tervezzük meg a napunkat, illetve az esetleges kirándulás hosszát és célpontjait. A leginkább terhelt napokon pollenszűrős szájmaszk viselése is indokolt lehet.

Készítsük fel a házi patikánkat is a pollenszezonra

Ne hagyjuk, hogy felkészületlenül érjen minket a pollenszezon, érdemes betárazni még időben olyan vény nélkül is kapható készítményekből, amelyek hatékonyan enyhíthetik az allergia tüneteit. A patikákban elérhetők már olyan orrspray-k, amelyek néhány perc alatt enyhíthetik az orrdugulást, és akár 8-10 órán keresztül biztosíthatják a szabad légzést.

A pollenallergia tüneteit enyhítheti az úgynevezett immunterápia is, ezt azonban az allergizáló növény virágzása előtt 2 hónappal el kell kezdeni ahhoz, hogy hatékony védelmet nyújtson.