Vérszívók: ezek a tünetek jelzik, hogy komoly baj van

Napos idő várható, de fokozatosan megvastagszik a felhőzet. Csapadék nem lesz. Élénk, erős lökésekkel kísért délnyugatira forduló szélben 13, 19 fokos csúcshőmérsékleteket mérhetünk. Vasárnap nem érkezik front. Most is nagy hőingással kell számolni, ami leginkább a szív- és keringési rendszer betegségeivel élőket, illetve a vérnyomás-ingadozásra hajlamosakat viseli meg. Ezen kívül fokozott migrénhajlammal is számolni kell. Reggel intenzív kopásos ízületi panaszok jelentkezhetnek, de délután már kellemesen alakulhat a komfortérzet. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások: