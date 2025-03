WHO: Súlyos következményei lehetnek az Egyesült Államok döntésének

Emberéletek is múlhatnak az amerikai nemzetközi fejlesztési támogatások befagyasztásán, mondta hétfőn Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója genfi sajtótájékoztatóján.

Szerinte amennyiben az amerikai támogatás továbbra is kimarad, az az idén további 15 millió maláriás megbetegedéshez és akár 107 ezer további halálos áldozathoz vezethet. Mint mondta, a hiányzó amerikai források miatt már most fennakadások vannak a malária és a HIV/AIDS megelőzését, illetve kezelését szolgáló projektekben. A WHO főigazgatójának számításai szerint a HIV-projektek megszakadása akár 3 millió halálos áldozathoz vezethet. Szintén figyelmeztetett a főigazgató az esetleges visszalépésekre a tuberkulózis, illetve a kanyaró elleni küzdelemben. Azt mondta, hogy egy kizárólag az Egyesült Államok által támogatott - több mint 700 laboratóriumból álló -, kanyaró-, illetve rózsahimlő fertőzésekre szakosodott globális hálózat "közvetlenül a végét járja".

Komoly visszalépésekhez vezethet a döntés az olyan halálos betegségek elleni küzdelemben, mint a malária vagy a HIV/AIDS. Fotó: Getty Images

Tedrosz beszédében az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségénél (USAID), illetve más - külföldi egészségügyi projekteket támogató - amerikai intézményeknél elhatározott drasztikus forráscsökkentésekre hivatkozott. Emlékeztetett arra, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette az Egyesült Államok kilépését a WHO-ból is, ami szintén pénzügyi megszorításokhoz fog vezetni az ENSZ-szervezetnél.

A WHO főigazgatója mindemellett hangsúlyozta: az Egyesült Államoknak jogában áll eldönteni, hogyan, illetve milyen mértékben nyújtson másoknak támogatást. "Az Egyesült Államoknak azonban felelőssége is gondoskodni arról, hogy közvetlen pénzügyi támogatásának megvonása rendezetten és emberségesen történjen, hogy az egyes országok alternatív pénzügyi forrásokat találhassanak" - húzta alá.