Gyakori vagy sem - milyen gyakran fordulnak elő hüvelyfertőzések és kiket érinthetnek?

A női hüvely egészséges működését mikroorganizmusok ezrei biztosítják, amelyeket összefoglaló néven hüvelyflórának nevezünk. Ideális esetben ezt a közösséget a különböző Lactobacillus fajok uralják, amelyek enyhén savas környezetet biztosítanak, ami hatékonyan véd a fertőzésekkel szemben. Bizonyos esetben előfordulhat, hogy a hüvely pH-egyensúlya felborul, ami kitetté teszi a hüvelyt a nemkívánatos baktériumok és gombák megtelepedésének. A hüvelyfertőzés sok nő számára visszatérő problémát jelent, és az életminőségüket is jelentősen lerontja. Leggyakrabban a kései tinédzserkor, illetve a 40-es évek első fele közötti életszakaszban okoz problémát, és többnyire az alábbi okok húzódhatnak mögötte.

Bakteriális vaginózis (BV): A hüvely leggyakoribb fertőzése bakteriális eredetű, melynek során a normál hüvelyflórát alkotó jótékony Lactobacillusok visszaszorulnak, a hüvelyflóra kényes egyensúlya megbomlik és olyan káros baktériumok tudnak elszaporodni, amelyek egyébként csak kis számban lehetnének jelen a hüvelyben. Jellemző tünete a szürkésfehér színű, halszagú hüvelyi folyás, amely a szexuális együttlétet követően felerősödhet. Más, jelentősebb tünet (például viszketés az intim tájékon) nem jellemző ebben az esetben. Terhesség idején kiemelt veszélyt jelenthet, és akár koraszülést is eredményezhet. Nem szexuális úton terjedő betegség, bár a szexuális aktivitás hajlamosító tényező lehet.

Gombás fertőzés (candidiasis): A gombás fertőzést elsősorban a Candida-csoportba tartozó gombák váltják ki. Ezek az egyébként ártalmatlan élesztőgombák az egészséges hüvelyflórában is fellelhetők, bizonyos okokból azonban elszaporodhatnak, a bakteriális fertőzésnél is több tünetet eredményezve. Többek között a gyakori cukorfogyasztás és szoros, szellőzést gátló ruházat is hozzájárulhat a kialakulásához vagy például a menstruációs ciklus bizonyos szakaszai is érzékenyebbé tehetik a hüvelyt. A hüvelyváladék sűrűbb, túróhoz hasonló állagú és fehér-sárgás színű, amelyhez égő, viszkető érzés is társul az intimtájékon. Az együttlétet is kellemetlen, csípő érzés kísérheti.

Parazita (trichomoniázis): Hátterében a Trichomonas vaginalis nevű ostoros egysejtű áll, amely a hüvely nyálkahártyájának gyulladását eredményezi. Ez egy szexuális úton terjedő fertőzés és partnerkezelés is szükséges. Kezelés nélkül a partnerek újra megfertőzhetik egymást. Viszonylag gyakorinak mondható, körülbelül minden ötödik nő átesik felnőtt élete során ilyen fertőzésen. A hüvelyi váladék ez esetben zöldes-sárgás színű, habos is lehet, gyakoribb vizelési ingert válthat ki, a vizeletürítés pedig égő, csípő fájdalommal járhat.

A hüvelyfertőzés sok nő számára visszatérő problémát jelent. Fotó: Getty Images

Mint azt korábban írtuk is, időnként szinte minden nő szenvedhet a felsorolt tünetek egyikétől, előfordulhat azonban az is, hogy valakinél hosszú hónapokig, sőt akár évekig is visszatérő problémát okozhat a hüvelyfertőzés. Ennek kiváltó okai többek között az alábbiak lehetnek.

Az immunrendszer gyengesége

Ha szervezetünk védelmi rendszere valamilyen okból nem képes megfelelő módon ellátni a feladatát, úgy a fertőzések is visszatérő, elhúzódó problémát jelenthetnek. Bizonyos betegségek (például a diabétesz vagy a HIV) gátolják az immunrendszer működését, de hasonló hatást válthatnak ki egyes immunszuppresszáns gyógyszerek, amelyeket például egy szervtranszplantációt követően alkalmaznak.

Antibiotikumok túlzott használata

Az antibiotikumok szedése bizonyos betegségek esetén elkerülhetetlen, ugyanakkor ezeket a gyógyszereket is felelősségteljesen, az orvos által meghatározott dózisban és időintervallumban alkalmazzuk! Mivel elpusztítják a hüvelyben lévő jótékony baktériumokat is, felborítják annak természetes egyensúlyát és utat engednek a káros baktériumok vagy gombák szaporodásának.

Nem megfelelő kezelés

Az sem szerencsés, ha orvosi konzultáció nélkül, magunk próbáljuk kezelni a betegségeinket, például régebbről ránk maradt készítmények felhasználásával. A terápia szempontjából egyáltalán nem mindegy például, hogy bakteriális, vagy gombás eredetű a fertőzés, így előfordulhat, hogy rosszul kezeljük magunkat és még akár ronthatunk is a helyzeten. A patikák polcain vény nélkül is elérhetőek olyan készítmények, amelyek baktériumok és gombák ellen egyaránt hatékonyak lehetnek – patikusunk, vagy háziorvosunk tanácsát kérjük azért ki, ők segíthetnek kiválasztani a megfelelőt közülük.

Méhszájseb

A méhszájseb nem is igazi sebet jelöl, hanem a méhszájnál található, élénk színű hámelváltozásra utal. A méhszájseb (ectropium) gyakran ártalmatlan, és nem minden esetben okoz fertőzéshajlamot – csak akkor, ha a hüvelyflóra is felborul vagy a gyulladás fennáll. Hatására lecsökken az adott terület ellenállóképessége, és nagyobb veszélyt jelenthetnek rá a különböző fertőzések. Gyakran felelős ezért visszatérő fertőzésekért vagy krónikus gyulladásokért.

Amennyiben a hüvelyfertőzés évi 3-4 alkalommal, vagy annál is többször előfordul, mindenképpen javasolt egyeztetni egy nőgyógyásszal vagy a háziorvosunkkal. A szakemberek a panaszok okainak feltérképezését követően segíthetnek kiválasztani a hatékony kezelést.