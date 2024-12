Magas kakaótartalmú étcsokoládé: tényleg egészségesebb, mint a tejcsoki?

Csak a vizsgált termékek negyede szerepelt jól az étcsokoladéteszten – figyelmeztette Facebook-követőit a Rizikometer. Az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó csapat a német ÖkoTest cikkére hivatkozva azt írta, a szakértők 21 terméket vettek górcső alá.

Sokan úgy vélik, hogy az étcsokoládé egészségesebb és jobb minőségű, mint a tejcsokoládé – de ez nem feltétlenül van így. Fotó: Getty Images

Kevesebb cukor, több zsír

Manapság egyre népszerűbbek a magas kakaótartalmú étcsokoládék, és a vásárlók jellemzően azt gondolják, hogy ezek egészségesebbek a tejcsokoládéknál. Ennek igazságtartalmát vizsgálták a német szakértők.

A tesztelt termékek kakaótartalma 66 és 75, míg cukortartalmuk 21 és 30 százalék között mozgott. Ez a cukortartalom nagyjából a fele a tejcsokoládéknál mértnek, magas zsírtartalmuk miatt ugyanakkor az étcsokik is legalább annyi kalóriát tartalmaznak, mint tejes társaik.

Ártalmas anyagok is vannak a csokikban

A vizsgált termékekben ártalmas anyagok jelenlétét is igazolták. Kimutattak például ásványolaj-szennyezőket, amelyek felhalmozódhatnak a szervezetben, és egyes vegyületeik rákkeltők lehetnek – ilyen volt például a dmBio 72% étcsokoládéban és a Lindt Excellence Mild 70% étcsokoládéban is. Sok termékben találtak továbbá növényvédőszer-maradékot, egy csokiban akár 3-félét is egy csokiban (pl. Ritter Sport 74% kakaótartalommal).

Egyes csokik (pl. Original Beans 75% kakaótartalommal) a megengedettnél magasabb kadmiumtartalommal rendelkeznek. Ez hosszú távon vesekárosodáshoz és csontritkuláshoz vezethet. Mindezek mellett mesterséges aromákat is kimutattak a vizsgált csokoládékban, pedig „azok hozzáadása ilyen édességekhez a szakértők szerint teljesen felesleges” – ismertették.