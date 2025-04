Orvosmeteo: délutántól rövid időre visszatér a tél

Délelőtt még csak-csak...

Észak felől markáns hidegfront hatására átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de délelőtt alapvetően még sok napsütés várható. Főként a keleti, északkeleti tájakon azonban egész nap felhős lehet az idő.

de a nap második felében változás állhat be.

Délután viszont keleten, északkeleten többfelé, másutt helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugati, majd az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, majd meg is erősödik. Az intenzívebb záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Késő estére 2 és 11 fok közé hűl le a levegő – áll a Kiderül előrejelzésében.

Ma markáns hidegfront érkezik fölénk. Fotó: Getty Images