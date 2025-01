Ez a 8 étel tönkre teheti az éjszakai alvásodat

A rossz alvás számos krónikus egészségügyi állapottal – többek között a szívbetegségekkel, a cukorbetegséggel, az elhízással, a depresszióval és a stroke-kal – hozható összefüggésbe, ezért is fontos, hogy eleget és jól aludjunk.

Már egy vagy két éjszaka kihagyása is érezhető hatással lehet mind a testre, mind az elmére, rontva a memóriát, a koncentrációt, a hangulatot és a fizikai teljesítményt

– mondta el a The Sunnak Hannah Trueman, a My Body Fabulous táplálkozási szakértője. Számos lehetséges oka lehet annak, ha éjszaka megébredsz, a stressztől kezdve a hormonális problémákig, de az elfogyasztott ételek is hatással lehetnek az alvás minőségére. A szakértő megosztotta, miért érdemes bizonyos ételeket kerülni a jobb alvás érdekében.

Ételek a jó alváshoz

Az olyan ásványi anyagok, mint a kálium, a magnézium, a kalcium vagy a vas segíthet a melatonin, az alvás szabályozásáért felelős hormon termelődésének elősegítésében. Ha tehát teheted, a lefekvés előtti órákban az alábbi ételekből válassz:

- cseresznye

- olajos magvak (mandula, dió)

- hummusz

- görögdinnye

- zab

- banán

- natúr joghurt