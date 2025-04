Észak felől markáns hidegfront hatására átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de alapvetően sok napsütés várható. Főként a keleti, északkeleti tájakon egész nap felhős lehet az idő. Délután keleten, északkeleten többfelé, másutt helyenként várható zápor, de a keleti országrészben zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati, északi szél egyre többfelé megélénkül, majd meg is erősödik. Intenzívebb záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket.