Koronavírus: drámai a helyzet Európában

Nyolc újabb ember szervezetében mutatták ki a koronavírust, így 58-ra nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma Magyarországon. Kattintson a részletekért.

Világviszonylatban a koronavírus-járvány áldozatainak száma szerda 10 órás adatok alapján megközelíti a 8000-et. A járvány már hivatalosan is több emberéletet követelt Európában (3413), mint Kínában (3122). A kontinens országai közül a helyzet továbbra is Olaszországban a legdrámaibb, az összes európai halott 73 százaléka olasz. Szerencsére a gyógyultak száma is növekszik, a világon eddig 82 ezren győzték már le a COVID-19-et.

Mint arról a HáziPatika.com-on folyamatosan beszámolunk, számos európai ország döntött határzárakról és a közösségi életet érintő - gyakran drasztikus - korlátozásokról. A kontinensen legsúlyosabban érintett Olaszország még előző szerdán rendelt el országos kijárási tilalmat. Itáliában drámai mértékben, egy nap alatt 345-tel 2503-ra emelkedett a halottak száma. A fertőzötteké 31 506, 12 százalékkal több, mint hétfőn.

A hétvégén Spanyolország is ilyen lépésre szánta el magát. Az országban a fertőzöttek száma meghaladta a 11 ezret, és több mint ötszáz ember hunyt el eddig COVID-19-ben.

Franciaország pedig, ahol eddig 148 ember vesztette életét és 7700-an betegedtek meg, kedd délutántól vezetett be kijárási korlátozást, és 100 ezer rendőrt kivezényeltek az utcákra ennek a betartatására.

A világ utcái talán sosem voltak ilyen tiszták. Egyre több országban fertőtlenítik a közösségi tereken túl az utcákat, utakat is, bár szakértők szerint ennek nem sok haszna van. Fotó: Laura Lezza/Getty Images

Németországban is közel 10 ezer beteg van

Németországban, ahol meredeken nő a fertőzöttek száma, a Robert Koch járványügyi intézet (RKI) kedden a legmagasabbra emelte a járványügyi figyelmeztetés szintjét az új tipusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése miatt, a szövetségi kormány pedig a világ összes országára utazási figyelmeztetést adott ki. Országszerte szerda délelőtt 9877 fertőzést tartottak számon. A járványban 26 ember halt meg.

Hollandiában szigorú intézkedéseket vezettek be afertőzésterjedésének feltartóztatására, bezárnak egyebek mellett minden iskolát, kávéházat és éttermet. Az országban a megerősített fertőzések száma 1710, s 43-an haltak meg a betegségben.

A Portugáliához tartozó Madeirán karanténba helyezték egy szálloda vendégeit, mert egy holland vendégnél diagnosztizálták a koronavírust - közölte kedden a sziget önkormányzata.

Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában 407 páciens szervezetében azonosították az új koronavírust - közölte kedd délután a brit egészségügyi minisztérium. A friss adatok alapján a brit hatóságok eddig 50 442 szűrést végeztek, ezek eredményei között 1950 pozitív leletet azonosítottak.

Kövesse nyomon a koronavírus-járványt a HáziPatika.com Európa járvány-térképe segítségével, ahol naponta frissülő adatokat közlünk, kizárólag hiteles forrásokra támaszkodva. Kattintson és nézze meg a térképet.

A WHO munkatársai is megbetegedtek

A WHO két Genfben dolgozó munkatársánál is kimutatták a vírust, őket otthonaikban elkülönítették.

Negatív lett a vírustesztje azon lengyel kormánytagoknak, akik az előző heti kormányülésen találkoztak a vírussal fertőzött környezetvédelmi miniszterrel, Michal Wossal. Az érintett miniszterek esetében az egészségügyi felügyelet feloldotta a házi karantént. Az országban szerda délelőttig 238 személynél mutatták ki a Covid-19 fertőzést, és öt idős ember halt bele a betegségbe.

Nyilvánosan elnézést kért Andrej Babis cseh miniszterelnök, hogy az országban nagy a hiány védőmaszkokból, amelyeket a koronavírus elleni védekezés céljából vásárolnak rendkívüli méretekben az egészségügyi intézetek és a lakosság. Szerda délelőtt Csehországban 434 fertőzöttet tartottak nyilván.

Luxemburgban a kormány három hónapig tartó szükségállapotot hirdetett ki kedden, továbbá az építkezéseken folyó munka beszüntetéséről és a játszóterek bezárásáról is döntött, valamint mindenkit otthon maradásra kértek. A határokat ugyanakkor egyelőre nem zárják le.

Bosznia-Hercegovinában, ahol eddig 34 fertőzöttet regisztráltak, veszélyhelyzetet hirdettek. Moldovában pedig, ahol 30 ismert beteg van, kedden rendkívüli állapotot rendeltek el.

Ez a helyzet a közvetlen szomszédban

Ausztriában kedden azonnali hatállyal vesztegzár alá helyezték Vorarlberg tartomány Arlberg régióját, mert a 1500 fős Lech településen öt esetet észleltek. Az országban a fertőzöttek száma rohamosan nő, 1332 betegről és 4 halálestről tudósítanak a friss adatok.

Szlovákiában eddig közel 100 embernél mutatták ki a vírusfertőzést, halálos áldozata egyelőre nem volt a járványnak.

Az ukrán kormány tovább szigorította kedden az óvintézkedéseket, elrendelve a vendéglátóhelyek és a bevásárlóközpontok bezárását, illetve a tömegközlekedés korlátozását. Az országban eddig 14 fertőzöttet azonosítottak és 2-en vesztették életüket.

Szerbiában, ahol eddig 72 fertőzöttet regisztráltak, keddtől leállt szinte minden hivatali ügyintézés is, és megkezdődött a távoktatás.

Romániában a legfrissebb adatok szerint 217 fertőzöttet tartanak nyilván, haláleset nem volt. Bukarestben elkülönítik a Bucur szülészetet a koronavírussal fertőzött várandós nők számára, az ide beutalt pácienseket pedig más szülészetek veszik át.

Milliók halhatnak bele

Eközben tanítási szünetet rendelt el március 21-től április 12-ig az orosz főváros közoktatási intézményeiben Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere. Oroszországban eddig mindössze 114 esetről számoltak be.

Az eddigi legdrámaibb figyelmeztetést intézte kedden az iráni állami tévé a lakossághoz: szakértővel tudatta, hogy milliók halhatnak bele a járványba, ha az emberek tovább utazgatnak és nem törődnek az egészségügyi előírásokkal. A felhívás azt követően hangzott el, hogy hétfő éjjel konzervatív síita hívők feldühödött tömege betört hatóságilag lezárt szentélyekbe. A Közel-Keleten eddig mintegy 18 ezer koronavírusos megbetegedést erősítettek meg, ezek 90 százalékát Iránban. Keddre - egy nap alatt - 13 százalékkal emelkedett a halálozási hányad: további 135 emberrel végzett a kór, így a ragály hallottjainak száma Iránban kedd délre 988-ra nőtt.

Az izraeliek csakis a feltétlenül szükséges esetekben hagyhatják el otthonukat az egészségügyi minisztérium keddi rendelete szerint. Izraelben jelenleg 324 fertőzöttről tudnak.

Chile, Guatemala, Kolumbia és Venezuela is bejelentette, hogy megtiltja a belépést területére.

Magyarokat menekítettek ki a koronavírus miatt lezárt panamai fesztiválról - olvassa el az erről szóló cikket az nlc.hu-n.