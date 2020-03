Koronavírus: Romániában is egyre nagyobb a baj

Miután az előző napokban egy-két, legfeljebb négy új esetet regisztráltak Romániában, kiugrónak a számít 12 új beteg. Összesen Romániában eddig egyébként 29 ember fertőződött meg, közülök ötöt már gyógyultnak is nyilvánítottak. A hatóságok azonban számítanak rá, hogy nagy ütemben emelkedhet majd a COVID-19 betegek száma. Románia számára az jelenti a legnagyobb egészségügyi kockázatot, hogy mintegy 1,2 millió román állampolgár él és dolgozik a koronavírus által legjobban sújtott Olaszországban, több százezer éppen azokban a tartományokban, amelyek afertőzésgócpontjainak számítanak.

A járvány terjedésének megfékezésének érdekében a hatóságok napok óta arra kérik az Olaszországban élő románokat, hogy ne induljanak haza, hiszen fennáll a veszélye, hogy épp az itthoni szeretteiket fertőzik meg koronavírussal. Hétfőn este pedig elrendelték, hogy minden Olaszországból hazatérőt 14 napra karanténba kell helyezni. A román kormány képviselői szerint jogi következményei lesznek, ha valaki hamis nyilatkozatot ad arról, hogy honnan jön.

Bölcsődét fertőtlenítenek Csíkszeredán. Március 22-ig minden iskola, óvoda és bölcsőde zárva tart Romániában. Fotó: MTI

Így próbálják meg elkerülni a karantént

Ez azonban sokakat nem tart vissza attól, hogy megpróbálják kijátszani a járványügyi intézkedéseket. Az Agerpres hírügynökség jelentése szerint a Kiszombor-Nagycsanád határátkelőhelyen 12 román állampolgár próbált három olasz rendszámú gépkocsival belépni kedd délután Romániába. A mindegyikükkel kitöltetett nyilatkozatba azt írták, hogy az olaszországi Torinóból jönnek, de amikor megtudták, hogy 14 napra karanténba kell vonulniuk, megváltoztatták a nyilatkozatukat, és azt közölték, hogy Németországból érkeztek. Ellenszegültek a román határrendészeknek, és követelték, hogy engedjék őket folytatni az útjukat. A határrendészeknek a rendőrség és csendőrség segítségét kellett kérniük a helyzet lecsillapítására.

Hasonló helyzetről számolt be a Digi 24 hírtelevízió is a Csanádpalota-Nagylak autópálya-határátkelőtől. A hírtelevíziónak az Arad megyei egészségügyi igazgatóság vezetője mondta el, hogy 23 Olaszországból érkező román állampolgár nem akarta elfogadni, hogy karanténba kell vonulnia. Őket is a csendőrség és a rendőrség segítségével tudták csak lecsillapítani. Ők később a karanténbeli körülmények ellen is lázadtak, ezért a hatóságok átvitték őket egy másik orvosi vesztegzárra kijelölt épületbe.

A SpecialArad.ro helyi portál pedig arról tudósított, hogy Olaszországból visszatérő románok egy csoportja elbarikádozta magát Nadab faluban, a karanténra kijelölt épületben, így a hatóságok nem tudják onnan kiemelni azt a férfit, akinek kedd este pozitív lett a koronavírus-tesztje. Emellett olyanok is voltak, akik komppal áthajóztak Görögországba, és Görögországon, Bulgárián keresztül próbáltak hazajutni országukba, a határnál pedig azt nyilatkozták, hogy Görögországból jönnek.

Karkötőkkel ellenőriznék a házi karantént

A román hatóságok kedden azt is bejelentették, hogymiután járványügyi szempontból veszélyesnek számító térségekből érkeztek az országba. "Így látni fogjuk, hogy otthon ülnek-e, vagy a plázákban lófrálnak" - mutatott rá Nelu Tataru belügyi államtitkár.