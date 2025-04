Szúnyogok terjesztik a csonttörő lázat – szemfájdalom és bőrkiütés is jelezheti a bajt

A dengue-láz egy vírusfertőzés okozta megbetegedés, amelyre a köznyelvben gyakran csak csonttörő lázként hivatkoznak. A fertőzés a világ több mint 110 országában fordul elő, elsősorban Ázsiában, a csendes-óceáni és a karibi térségben, Közép- és Dél-Amerikában, valamint Afrikában. Mint az a Szúnyogmonitor oldalán olvasható, a dengue-lázért felelős kórokozót szúnyogok terjesztik emberről emberre, azok közül is az ázsiai tigrisszúnyog (Aedes albopictus) és az egyiptomi szúnyog (Aedes aegypti). Előbbi Magyarországon is megjelent már inváziós fajként, és bár a dengue-láz egyelőre jellemzően behurcolt esetekként fordul csak elő, nem kizárt, hogy a jövőben itthon is kialakuljanak kisebb-nagyobb járványok.

A dengue-láz szúnyogcsípéssel terjed. Fotó: Getty Images

A dengue-láz lehetséges tünetei

Napjainkban akkor áll fenn a fertőzés veszélye, ha az érintett országok valamelyikébe utazunk. Évről évre így is feljegyeznek ugyanakkor néhány tucat megbetegedést az országban importált esetekként. Maga a vírusfertőzés gyakran tünetmentesen zajlik le, a fertőzöttek nagyjából egyötöde viszont megbetegszik. A Clevelandi Klinika leírása szerint a legjellemzőbb tünet a szúnyogcsípést követő 4-10 napban hirtelen kialakuló magas láz. Ehhez társulhatnak bőrkiütések, szemüregi fájdalom, hányinger és hányás, továbbá izom- és ízületi fájdalmak. Utóbbiak olyan erősek lehetnek, hogy a beteg úgy érzi, szinte majd eltörnek a csontjai – innen származik a csonttörő láz elnevezés is.

A tünetek néhány nap után általában enyhülni kezdenek, illetve lassanként megszűnnek. Mindazonáltal átlagosan húszból egy betegnél súlyosabb panaszok is fellépnek a láz elmúlásával. A dengue-láz potenciálisan életveszélyes formája a vérzéses, avagy hemorrhagiás láz. Ilyenkor a véredények károsodása miatt megnövekszik azok áteresztő képessége, ami sokkhoz, belső vérzésekhez és szervi elégtelenségekhez vezethet. Fontos hangsúlyozni, hogy a vérzéses láz sürgősségi ellátást igénylő állapot, ezért ha felmerül a gyanúja, nem szabad késlekedni a segítségkéréssel. A Mayo Klinika összefoglalója szerint az alábbi tünetek figyelmeztethetnek a problémára:

erős gyomorfájás

szűnni nem akaró hányás

orr- vagy ínyvérzés

vér jelenléte a vizeletben, székletben vagy hányásban

véraláfutásnak tűnő bőr alatti bevérzések

nehéz vagy szapora légzés

kimerültség, gyengeség

ingerültség, nyughatatlanság

Hogyan kezelhető a dengue-láz?

Amennyiben előzőleg olyan országban jártunk, ahol gyakran okoz fertőzést a dengue-vírus, majd hazatérve az említett tüneteket tapasztaljuk magunkon, feltétlenül javasolt mihamarabb konzultálni háziorvosunkkal. A dengue-lázzal szemben nincs célzott kezelés, enyhébb esetekben hasonló ajánlást érdemes követni, mint például influenza esetén: ágynyugalom a gyógyulás időszakában, bőséges folyadékpótlás, illetve alkalmazhatunk láz- és fájdalomcsillapító gyógyszereket. Ez utóbbiak kapcsán fontos azonban kiemelni, hogy az ibuprofén és az aszpirin (acetilszalicilsav) használata kerülendő, mert fokozhatják a vérzéses panaszok kialakulásának kockázatát. Orvosunkkal, gyógyszerészünkkel egyeztetve válasszunk tehát más hatóanyagot e célra. Súlyos lefolyású dengue-lázra, avagy vérzéses lázra utaló tünetekkel pedig azonnal orvosi segítséget kell kérni.