Itt az új kötelező felszerelés az autókba, nagy vitát váltott ki

A közúti balesetek egyik fő oka az ittas vezetés, ennek visszaszorításáért az Európai Unió rendeletet hozott, amelyben meghatározza egyes ADAS rendszerek (Advanced Driver Assistance Systems) kötelező jelenlétét az új autókban. Ezek közé tartozik az úgynevezett alkoholzár – írja a Autószektor.

A sofőrnek még indulás előtt bele kell majd fújnia az alkoholszondába, különben nem tudja beindítani az autót. Fotó: Getty Images

Fújni vagy beszélni kell indulás előtt

A vezetőnek bele kell majd fújnia a készülékbe, vagy egy meghatározott mondatot kell hangosan kimondania egy szenzor felé fordulva. A szenzor ezután elemzi a leheletének összetételét. Ha az érzékelő szerint nincs alkoholos befolyásoltság, engedélyezi a vezetést, ha viszont érzékel alkoholt, megtagadja az autó beindítását.

Hiába mondják, hogy napi egy pohár bor jót tesz a szívnek, egy új tanulmány szerint nem éri meg alkoholizálni még kis mennyiségben sem. Az alkalmi alkoholfogyasztás ugyanis nem csökkenti a korai halálozás kockázatát, sőt számos egészségügyi probléma kiváltó oka lehet.

Az alkoholzárat eleinte dicsérték, most pedig a vita középpontjában áll. Egyrészt mert az autók eladási árát mindenképpen megemeli, illetve egyértelműen manipulálható, hiszen bárki belefújhat, nem csak a vezető. Ez az átverés persze súlyos szabálysértésnek minősül, de ami ennél is fontosabb: komolyan veszélyezteti a sofőr, az utasok és a forgalom többi szereplőjének testi épségét is.