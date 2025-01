Már egy pohár bortól is rosszul vagy? Ez lehet az oka

A karácsony és a szilveszter keretezte ünnepi időszakban sok társasági alkalom kínálkozott a bőséges evés-ivásra és alkoholfogyasztásra is, ami a szervezetet is megterhelhette. A valódi alkoholallergia rendkívül ritka, az azonban cseppet sem szokatlan, hogy egy-egy pohár bor vagy pezsgő elfogyasztását követően „allergiaszerű” tünetek tapasztalunk magunkon. Dr. Pászthory Erzsébet, az Allergiaközpont gasztroenterológus, belgyógyász szakorvosa fedte fel a leggyakoribb panaszt okozó összetevők listáját.

Miért nem bírom az alkoholt?

A másnaposság az alkoholfogyasztás egyik legismertebb és legkellemetlenebb mellékhatása, amit ki-ki egyéni tűrőképességének, valamint az elfogyasztott alkohol mennyiségének és minőségének függvényében tapasztalhat meg. Az alkohol azonban akár kis mennyiségben is kiválthat a másnaposságtól eltérő, szokatlan panaszokat.

Sokaknál az alkohol kellemetlen panaszokat okozhat. Fotó: Getty Images

"Az alkoholtartalmú italokban található összetevők változatos tüneteket okozhatnak az érzékeny embereknél, illetve bizonyos alapbetegségeket (pl. asztma, szénanátha) is súlyosbíthatnak. Előfordulhat, hogy ezek a szokatlan tünetek, allergiaszerű reakciók csak bizonyos típusú alkohol elfogyasztását követően jelentkeznek: leggyakrabban a vörösbor, a pezsgő, a sör, illetve az érlelt italok okoznak galibát. Ha tehát arcpírt, hányingert, fejfájást, szédülést, orrfolyást, tüsszögést vagy könnyezést vált ki az ünnepi asztalnál elfogyasztott alkohol, akkor általában az ital testességét, ízét, zamatát és illatát meghatározó vegyi anyagokra és egyéb összetevőkre kell gyanakodnunk" – mondja dr. Pászthory Erzsébet. Hozzáteszi: megfigyelték azt is, hogy vannak olyanok, akiknél hiányoznak az alkohol lebontásáért felelős dehidrogenáz enzimek, ezért reagálnak érzékenyebben az alkohol tartalmú italokra. Ők azok, akik alaposan kipirulnak, szaporább lesz a pulzusuk vagy akár asztmatikus tüneteket is produkálhatnak pár korty alkohol elfogyasztása után.

Mely összetevők okozhatnak panaszt az alkoholban?

Hisztamin

A hisztamin számos alkoholos ital összetevője, ami főképp fejfájást, kipirulást, tüsszögést, orrfolyást, légúti, gasztrointesztinális sőt akár asztmás tüneteket is kiválthat az arra érzékeny fogyasztóknál. A tünetek oka, hogy a hisztaminérzékenyek szervezete nem képes lebontani a szervezetben felszabaduló vagy a táplálkozással bevitt hisztamint.

Szulfitok

A sör, a bor és a pezsgő nátrium-metabiszulfitot tartalmaz, amelyet a római idők óta használnak tartósítószerként. Az asztmában szenvedők körülbelül 4-5 százalékának van valamilyen szulfitérzékenysége, ami légúti tüneteket (zihálás, légszomj, köhögés) és allergiás panaszokat (tüsszögést, orrfolyást vagy csalánkiütést) válthat ki. Ritka esetben a szulfitok potenciálisan életveszélyes, egész testre kiterjedő allergiát (anafilaxiát) is okozhatnak. A szulfitok egyike annak a 14-féle allergénnek, amelyet az élelmiszerek címkéjén is kötelező feltüntetni.

Élesztő

Számos alkoholtartalmú ital erjesztéséhez használnak élesztőt is, amire szintén érzékenyen reagálhat szervezetünk. Aki penész- vagy élesztőallergiában szenved, az allergiás reakciót mutathat az erjesztett italokban található élesztőre is.

Glutén

Gluténérzékenység esetén nem csak az ételek, de az italok kiválasztására is oda kell figyelniük az érintetteknek. A sör alapanyagai között szerepel ugyanis a malátázott árpa vagy búza, zab, amely glutént tartalmaz, és a lisztérzékenyeknél (cöliákia) vagy a nem cöliákiás gluténérzékenyeknél többek között emésztési panaszokat, fejfájást vagy bőrtüneteket okozhat. Lisztérzékeny betegek esetében már minimális mennyiségű glutén is kiváltója lehet a betegségre jellemző autoimmun gyulladásos folyamatnak, ezért számukra csak gluténmentes sör fogyasztása engedélyezett. Korábban a gabonaalapú párlatoktól (és az ezekből készült koktéloktól) is óva intettük a pácienseket, hiszen ezek is tartalmazhattak glutént. A legújabb álláspont szerint (EFSA -European Food Safety Authority, Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság) a gabonaalapú párlatok (whiskey és a vodka) azonban a desztillálás során elveszítik gluténtartalmukat.

Szén-dioxid

A szén-dioxid enyhén savas, egyedi ízt kölcsönöz az alkoholos italoknak is, ám irritálhatja a gyomrot és a nyelőcsövet, különösen savas reflux vagy gyomorérzékenység esetén.

Egyéb adalékanyagok

Az italokban található mesterséges aromák, színezékek és tartósítószerek mind-mind előidézői lehetnek az ételintoleranciának.

"Ha azt gyanítja, hogy az alkoholfogyasztás okozza panaszait, érdemes megfigyelni és leszűkíteni a problémát okozó italok, valamint ital-ételkombinációk körét. Ehhez jó támpontokat adhatnak az alkoholtartalmú italokon lévő termékcímkék is (bár sajnos nem feltétlenül tartalmazzák az erjesztési vagy lepárlási folyamat során felhasznált valamennyi összetevőt). Mivel az alkohol hatását sok egyéb tényező (pl. testmozgás, aktuálisan szedett gyógyszerek vagy egyéb alapbetegségek) is befolyásolják, így összességében a legbiztosabb módja a tünetek megelőzésének, az alkoholfogyasztás mellőzése" – tanácsolja dr. Pászthory Erzsébet, az Allergiaközpont gasztroenterológus, belgyógyász szakorvosa.