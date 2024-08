"A nejem leszervezte, muszáj utaznunk” – a nyaralók több mint fele szorong a vakációtól

A hátam közepére se kívánom, de hát a nejem leszervezte, így már muszáj lesz nyaralnunk. Idegen helyen lenni a gyerekekkel, ott a szervezés, a hőség, a tortúra a reptéren….

– panaszkodott a minap a barátjának egy fiatal férfi a buszon.

Nekünk is menni kell, hiába mondom én, hogy otthon minden kényelmesebb, nyilván a család nem megy el nélkülem

– kontrázott a vele szemben ülő.

A vakációt nem mindenki érzi valódi pihenésnek. Fotó: Getty Images

Tízből hat magyar szorong az utazás miatt

A magyarok közel fele csak vágyakozik arra, hogy nyaralhasson, számukra szinte elképzelhetetlen, hogyan is képes valaki stresszként megélni az utazást. Egyes felmérések szerint azonban az utazók 60 százalékát érinti a nyaralás előtt vagy közben fellépő akut szorongás. Elég gyakori tehát, hogy az emberek már a szállás lefoglalásakor szoronganak, sőt a tengerparton sem tudnak igazán kikapcsolni. Ezt jellemzően a felmerülő költségek vagy korábbi negatív tapasztalatok váltják ki, de sokan például az időjárás kiszámíthatatlansága miatt aggódnak, vagy nehezen szakadnak el a munkahelyi, otthoni feladatoktól. Nem ritka jelenség az sem, amikor valaki kényszert érez, hogy jól érezze magát egy idegen helyen, pedig ő – szemben a család többi tagjával – csak otthon tud igazán pihenni.

Akik egyáltalán nem szeretnének nyaralni, azok nehezen lépnek ki a komfortzónájukból, vagy például aktuálisan nincs energiájuk a szervezéshez. Ők otthon is megteremthetik a pihenéshez, kikapcsolódáshoz szükséges körülményeket, bár jóval könnyebb úgy kiszakadni, ha eltávolodunk egy kicsit a megszokott környezettől – mondja Pál Mónika. A pszichológus szerint fontos, hogy ha valaki az otthoni pihenés mellett dönt, azt is előzze meg némi szervezés. Például tarthatunk digitális detoxot, leállhatunk pár napra a ház körüli teendőkkel, de a munkával semmiképpen ne foglalkozzunk! A lényeg, hogy szánjunk időt ennek az átgondolására, megtervezésére és átbeszélésére.

Ahány családtag, annyi igény

Két ember igényeit sem mindig könnyű összeegyeztetni, de ha már gyerekek is csatlakoznak, valóban sok szempontot kell figyelembe venni, ez pedig már indulás előtt fejtörést okozhat. Az sem ritka, hogy nem bírjuk elengedni a mindennapi szerepünket, ezért nem tudunk igazán kikapcsolódni. Ez főként a nőkre, családanyákra jellemző.

„Kétévesemmel utazunk a tengerpartra. Szerintetek mi az az alapfelszerelés, amit mindenképp vinnünk kell? Nem akarom cipelni az egész házat, de ahányszor átgondolom, mi kell, úgy érzem, mindig kimarad valami…” – tette fel a kérdést valaki egy Facebook csoportban.

Számtalan szülő küzd hasonló problémával, és ez nem kis feszültséget tud okozni. Arról nem beszélve, hogy egy gyerek igényei nem csak az előkészületekben térnek el: egy négyfős családban akár három-négy különböző helyszín- vagy programigény is felmerülhet, amiket úgy kell összehangolni, hogy mindenkinek jó érzéssel záruljon a vakáció. Más programok, ételek, helyszínek közül választ, aki a gyerekei igényeit is ki akarja elégíteni és, ami mellett végül döntenek, az nem mindig egyezik a felnőttek vágyaival.

Amikor elkezdtünk a lányokkal utazni, a gyerekek igényeit tartottuk szem előtt. Állatkert, vidámpark, játszótér, csúszdapark – ezeket kerestük mindenhol. Most, hogy már nagyobbak, szívesen eljönnek múzeumba vagy néznek meg velünk egy várost. Így tulajdonképpen néhány év alatt majdnem összeértek az igények

mondja Eszter, hozzátéve, hogy kompromisszumokat azért mindig kell kötni.

Maga az utazás is lehet kaotikus. Fotó: Getty Images

A piszkos anyagiak

Az utazás költségei jelenthetik talán a leggyakoribb stresszfaktort. Rengetegen erőn felüli anyagi terhet vállalnak, hogy eljuthassanak a hőn áhított nyaralásra. Hosszú hónapokon át gyűjtenek rá, sőt az sem ritka, hogy hitelt vesznek fel emiatt.

„Mindenkinek más a fontos. Valaki nyaralásra költ, valaki arra, hogy finomakat egyen. Én például soha nem cserélnék el néhány jó ebédet egy nyaralásra, de hallottam olyanról is, aki inkább zsíroskenyeret eszik, csak hogy el tudjon menni nyaralni” – írja egy netes fórumozó. „Minek elutazni több száz kilométert, és heringezni a parton, ha otthon is lehet nyugalomban, békében. Egy kerti medence is kijön egy balatoni hétvége árából” – így egy másikuk.

Van, akit kimondottan az oda- és visszaút tesz feszültté: „az úton állatok vezetnek, előzgetnek, tolakodnak, tiszta életveszély.” Vagy a hőség zavarja: „eszem ágában sincs a pokoli melegbe kimenni, hogy ronda ráncos és barna legyek, és fuldokoljak a levegőhiánytól.”

Persze olyan is akad, akit konkrét problémák tesznek bizonytalanná:

Mindig szorongok, ha olyan külföldi helyre utazom, ahol még nem jártam korábban. Vajon olyan-e a szállás, ahogy a képeken látszik, mennyire lesz egyszerű tömegközlekedéssel bejutni a reptérről a hotelbe, ha pedig autót kell bérelnünk, azon aggódom, tudunk-e majd rá eléggé vigyázni.

– mondta el nekünk Sára, aki idén két ovis gyerekével vág neki egy hosszú útnak. „Az elmúlt hetekben rengeteg hírt olvastam extrém, akár több napos járatkésésekről. Hazafelé későn indul a gépünk, és aggódom, mi lesz, ha esetleg a reptéren kell töltenünk az éjszakát a gyerekekkel” – osztja meg az édesanya, akinek a nyaralóhelyen egyébként már – elmondása szerint – általában feloldódnak az aggodalmai.

A Facebook is ronthat a helyzeten

A szervezés, a bizonytalanság és a különböző igények mellett a közösségi média is ronthat a helyzeten. Hatalmas elvárásokat támaszt ugyanis, hiszen ilyenkor nyáron elárasztanak az ismerőseink a legtökéletesebb, kiragadott pillanatokkal. Ezek persze egy hosszasan beállított pillanatképet adnak vissza, és a legvalószínűbb, hogy ilyen sem előtte, sem utána nem történt, ezért sem érdemes a saját élményeinket ezekhez viszonyítani. Ha nagyon magas ugyanis a vakációval szemben támasztott elvárás, szinte garantált, hogy csalódás lesz a vége. Ilyenkor fennáll a veszélye annak is, hogy túlzsúfoljunk a nyaralást a legkülönfélébb programokkal, és nem pihenünk eleget, mindezt pedig csak azért, hogy minél több kalandot tudjunk dokumentálni. A legjobb, ha nyaralás alatt nem is nézegetjük más posztjait, a telefonnyomkodás amúgy is sok családban szülhet vitás helyzeteket.