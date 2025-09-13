Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Robbanásszerűen nő a százévesek száma Japánban – ezek a szokások állhatnak mögötte

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Újabb rekordot döntve 99 ezer fölé emelkedett a századik életévüket betöltött emberek száma Japánban.

A százévesek száma 55 éve folyamatosan nő a szigetországban, és elérte a 99 763-at, ami az előző évi adatokhoz képest 4644-gyel több a japán egészségügyi, munkaügyi és jóléti minisztérium közlése szerint. Tizenharmadik éve az ország Simane prefektúrájában él a legtöbb százéves.  

A századik évüket betöltöttek túlnyomó többsége, 88 százaléka nő. A legidősebb japán is nő, a 114 éves Kagava Sigeko, aki Nara prefektúrában él, az ország legidősebb férfija pedig a Sizuoka prefektúrában lakó 111 éves Mizuno Kijotaka. A japánoknál 2024-ben az átlagosan várható élettartam a nőknél 87, a férfiaknál pedig 81 év volt. (Összehasonlításképp ez Magyarországon 76,7 év.) A tokiói kormány 1963 óta vezeti a százévesek statisztikáját, akkor 153 százéves élt az országban. Számuk 1981-ben lépte át az ezret, 1998-ban pedig a tízezret  számol be a meglepő gyorsasággal felfelé ívelő tendenciáról az MTI.

Tortán százas számgyertya, háttérben egy nő látható homályosan.
Japánban egyre többen kaphatnak ilyen tortát. Fotó: Getty Images

Mi lehet a titok?

Persze hogy a japánoknak pontosan mi vált be, arra nem fogadnánk, azt azonban korábban már megírtuk, mi az a néhány szokás, amivel mindannyian tehetünk a hosszú, egészséges életért. Lássuk!

  • Mozogj rendszeresen! Ha sosem sportoltál, kezdetnek elég, ha besétálsz a munkahelyedre, a boltig, vagy az orvosi rendelőbe, egy-két megállóval előbb szállsz le a buszról, de az is jó megoldás, ha lift helyett a lépcsőzést választod.
  • Ne légy egyedül! Aktív korban a munka és a szerteágazó feladatok lekötik a figyelmünket és az energiánkat. A nyugdíjas években is fontos azonban, hogy hasznosnak és tevékenynek érezd magad, ehhez pedig a család, egy közösség, a barátok, akár néhány jó szomszéd, vagy egy hobbi nagy segítség lehet.
  • Ne hagyd ki a szűrővizsgálatokat! Jó tudni azt is, hogy a családban milyen jellegű egészségügyi problémák fordultak elő, így még időben el tudod kezdeni a megelőzést.
  • Ne őrlődj azon, mit csinál más! Azok, akik száz évig élnek, nem egyszerűen hosszabb ideig, hanem másképp élnek: a GeroScience folyóiratban megjelent tanulmány eredményei szerint ugyanis ezek az emberek képesek főként a saját dolgukkal foglalkozni, így kevesebb stressz éri őket, ez pedig már önmagában hosszabb életet eredményez. Amikor ugyanis mások dolgával foglalkozol, átveszed mások problémáit, ezáltal növeled a stressz szintjét. Ezt helyettes traumának nevezik.

százévesek japánok a hosszú élet titka longevity

