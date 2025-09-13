Robbanásszerűen nő a százévesek száma Japánban – ezek a szokások állhatnak mögötte

A százévesek száma 55 éve folyamatosan nő a szigetországban, és elérte a 99 763-at, ami az előző évi adatokhoz képest 4644-gyel több a japán egészségügyi, munkaügyi és jóléti minisztérium közlése szerint. Tizenharmadik éve az ország Simane prefektúrájában él a legtöbb százéves.

A századik évüket betöltöttek túlnyomó többsége, 88 százaléka nő. A legidősebb japán is nő, a 114 éves Kagava Sigeko, aki Nara prefektúrában él, az ország legidősebb férfija pedig a Sizuoka prefektúrában lakó 111 éves Mizuno Kijotaka. A japánoknál 2024-ben az átlagosan várható élettartam a nőknél 87, a férfiaknál pedig 81 év volt. (Összehasonlításképp ez Magyarországon 76,7 év.) A tokiói kormány 1963 óta vezeti a százévesek statisztikáját, akkor 153 százéves élt az országban. Számuk 1981-ben lépte át az ezret, 1998-ban pedig a tízezret – számol be a meglepő gyorsasággal felfelé ívelő tendenciáról az MTI.

Japánban egyre többen kaphatnak ilyen tortát. Fotó: Getty Images

Mi lehet a titok?

Persze hogy a japánoknak pontosan mi vált be, arra nem fogadnánk, azt azonban korábban már megírtuk, mi az a néhány szokás, amivel mindannyian tehetünk a hosszú, egészséges életért. Lássuk!

Mozogj rendszeresen! Ha sosem sportoltál, kezdetnek elég, ha besétálsz a munkahelyedre, a boltig, vagy az orvosi rendelőbe, egy-két megállóval előbb szállsz le a buszról, de az is jó megoldás, ha lift helyett a lépcsőzést választod.

Aludj napi 7-8 órát és kezeld a stresszt! Ehhez segítség lehet a jóga, a fókuszált légzőgyakorlatok, a meditáció vagy a rendszeres séta a szabad levegőn.

Ne légy egyedül! Aktív korban a munka és a szerteágazó feladatok lekötik a figyelmünket és az energiánkat. A nyugdíjas években is fontos azonban, hogy hasznosnak és tevékenynek érezd magad, ehhez pedig a család, egy közösség, a barátok, akár néhány jó szomszéd, vagy egy hobbi nagy segítség lehet.

Ne hagyd ki a szűrővizsgálatokat! Jó tudni azt is, hogy a családban milyen jellegű egészségügyi problémák fordultak elő, így még időben el tudod kezdeni a megelőzést.