Áfonya: a természet multivitaminja

Egy csészényi áfonyában több mint 28 gramm K-vitamin található, ami a napi szükségletünk csaknem negyede. Segít a véralvadásban, és fontos szerepet játszik a csontok egészségében is. Ugyanennyi áfonya a napi C-vitamin szükségletünk 16 százalékát is tartalmazza, így a szöveteket is segít erősen, egészségesen tartani, és támogatja az immunrendszert.

Erre figyeljünk, ha áfonyát veszünk Az áfonya iránti kereslet folyamatosan növekszik: a gyümölcs amellett, hogy finom, egészséges is, jól illik az egészségtudatos táplálkozás alapanyagai közé. Mire figyeljünk, ha vásárolnánk belőle? Kattintson!

Az áfonyában E-vitamin is van, ami jót tesz az izmoknak, az idegeknek, a szív és azimmunrendszeregészségének, és persze a bőrünk, és a hajunk is megköszöni az extra bevitelét. A gyümölcs ezen kívül tartalmaz folsavat és B-vitaminokat is, ezért serkenti az anyagcserét, illetve az energiatermelést.

Az áfonya tele van hasznos vitaminokkal és ásványi anyagokkal

Az áfonya A-vitamint is tartalmaz, amelyet a szervezet béta-karotinná alakít, ami antioxidáns, illetve gyulladáscsökkentő hatású. Segít védeni a sejteket az oxidatív stressztől, és egyes kutatások szerint rákmegelőző hatása is van. A benne lévő hasznos anyagok sora itt még nem ér véget: kisebb mennyiségben, de tartalmaz vasat, káliumot, cinket, magnéziumot, foszfort és kalciumot is.

Hogyan fogyasszuk az áfonyát?

A legjobb, ha nyersen fogyasztjuk, de számos más módon is felhasználható. Készülhet belőle gyümölcsleves, turmix, húsok, vagy sütemények mellé szósz, pitébe is tehetjük, illetve áfonyás amerikai palacsintát is süthetünk belőle. Bárányhús, illetve grillezett sajt mellé is nagyon jól passzol édeskés-savanykás, kissé fanyar íze miatt.

