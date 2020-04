Levendula

Kedveli a napfényt. Fertőtlenítő és gyulladásgátló hatású, ráadásul az illata is remek. Egy maréknyi virágot dobjunk forró vízbe, és ezzel gőzöljük az arcunkat, ha bőrgondjaink vannak, de a fürdővizünkbe is szórhatunk belőle. Az olaját párologtathatjuk is vízbe cseppentve, megnyugtat, és az alvási gondokat is enyhítheti.

Bazsalikom

Ha pár bazsalikomlevelet az ujjainkkal kicsit összenyomunk, és a halántékunkat bedörzsöljük vele, az enyhítheti a fejfájást. Fájós lábakra javasolt a bazsalikomos fürdő: egy maréknyi levelet szórjunk forró vízbe, és ha kihűlt, ebbe áztassuk a lábainkat.

Kakukkfű

Ültessük száraz virágföldbe, és olyan helyre tegyük, ahol sokat éri a nap. Hatékony antioxidáns és fertőtlenítő. Megfázás, torokfájás esetén a kakukkfűből készült meleg tea remek gyógymód. Fontos tudni azonban, hogy terhesség esetén nem használhatjuk.

Vannak gyógynövények, amiket otthon is érdemes termeszteni!

Citromfű

Illata nyugtató hatású. Ha az összetört levelek nedvével bedörzsöljük a bőrünket, az elriasztja a rovarokat, szúnyogokat, de a csípésekre is kiváló.

Petrezselyem

Erősíti az immunrendszert - érdemes naponta megenni egy teáskanál összevágott petrezselyemlevelet. Ha valami erős szagút, vagy fokhagymásat ettünk, akkor is érdemes petrezselymet rágcsálni, mert elveszi a kellemetlen szájszagot.

Menta

Gyomorbántalmak, émelygés esetén remek a mentalevelekből főzött tea. Orrdugulás esetén forró vízbe dobjunk egy marék mentalevelet, hagyjuk kicsit kihűlni, majd a fazék fölé hajolva egy törölköző alatt lélegezzük be a meleg gőzét.

Aloe vera

A leveleiben található nedv szépíti a bőrt, enyhíti a rovarcsípések utáni viszketést, és napégés ellen is nagyon jó. A benne lévő enzimek és aminosavak segítenek helyreállítania bőr sérüléseit.

Forrás: prevention.com