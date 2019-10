Bazsalikom, a sokoldalú gyógynövény

A bazsalikom népszerűségének egyik fő oka aromás, édeskés, némiképp a szegfűszegre emlékeztető illata és íze. Egy jó olaszos fogás szinte elképzelhetetlen egy-két bazsalikomlevél nélkül.

A bazsalikom rendkívül sokoldalú gyógynövény

A növény cseranyagai és illóolajai csökkentik a felfúvódást, enyhítik a gyomorrontás panaszait. Idegerősítő, étvágyjavító, szélhajtó, köhögés, illetve vizelethajtó hatása is van, bár ritkán alkalmazzák erre a célra. A bazsalikom csökkenti a magas vérnyomást, illetve a stresszes állapot kialakulásának esélyét is. A növény leveléből kinyert lé bőrgyulladások és rovarcsípések gyógyítására is alkalmazható. Antibakteriális hatása miatt torokgyulladásoknál öblögetőszerként, kenőcsökben nehezen gyógyuló sebekre is alkalmazzák.

A szupermenta.hu, a Nébih termékteszt oldala összegyűjtötte, mit érdemes még tudni erről a gyakori fűszernövényről.

A bazsalikom szó a baszileosz azaz király szóból ered.

azaz szóból ered. A növény eredetileg Indiából származik, az első európai írásos említés az 1100-as évekből való.

A bazsalikom az ajakosok (vagy más néven árvacsalánfélék) családjába tartozik sok más fűszernövényhez hasonlóan, mint például a menta, kakukkfű vagy a zsálya.

Ugyan nálunk a bazsalikom lágyszárú, egynyáriként viselkedő növény, melegebb éghajlatú országokban több éven keresztül is díszeleg. Szára valamelyest elfásodik, megjelenése pedig bokorszerű lesz.

A 1000 darab bazsalikommag mindössze 1 gramm.

A vízgőzdesztillációs lepárlással friss növényből előállított illóolaját nemcsak az élelmiszeriparban, de az illatszergyártásban és gyógyászatban is felhasználják.

A bazsalikom illóolajának egyik jellegzetes összetevője az eugenol, amely a szegfűszeg illóolajának fő komponense.

A friss bazsalikom az illóolajon kívül tartalmaz még jelentős mennyiségű K, A és C vitamint is.