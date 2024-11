Ezért áztasd be a magokat fogyasztás előtt: megtöbbszörözi az egészségügyi hatásukat

Táplálkozási szakértők ajánlása szerint az olajos magvakat és dióféléket be kell áztatni felhasználás előtt. Ez a magok aktiválásának is nevezik – ezzel ugyanis elérhető, hogy a magokban inaktív állapotban lévő enzimek „felébredjenek”, illetve lebomoljanak az emésztést nehezítő enzimgátló anyagok, amelyek megakadályozzák egyes ásványi anyagok felszívódását, valamint kellemetlen tüneteket is okozhatnak.

A magokat és a dióféléket ajánlott a felhasználásuk előtt tiszta vízbe áztatni. Fotó: Getty Images

Ezért kell beáztatni a magokat fogyasztás előtt

Ha a magokat víz éri, annak hatására olyan biokémiai folyamatok indulnak el, amelyek az alvó mag kicsírázásához szükségesek. Ha ilyen állapotban fogyasztod a magokat, akkor egyrészt sokkal finomabbak lesznek, mint száraz, „alvó” társaik, másrészt az egészségre előnyös hatásuk is megtöbbszöröződik.

Így aktiváld a magokat áztatással

Csak a nyers magokat szükséges aktiválni, például a pirítás nélküli mandulát, a diót, a napraforgómagot, a tökmagot, a szezámmagot és a mákot. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a felhasználás előtt legalább 10-12 órán át áztatni kell őket. Mutatjuk, hogyan csináld:

Tedd a magokat egy nagyobb tálba, és önts rájuk annyi vizet, amennyi bőven ellepi őket! A víz nagy részét a magok magukba szívják majd, néhány óra múlva tehát jelentősen csökkenhet a víz szintje. Ügyelj rá, hogy ne maradjon víz nélkül a felső réteg, akkor ugyanis kiszárad! Az áztató vizet cseréld gyakran! Az áztatási idő letelte után mielőbb használd fel a magok! Készíthetsz belőlük például magtejet, vagy gazdagíthatod velük a reggeli müzlidet vagy zabkásádat. Esetleg turmixok vagy levesek sűrítéséhez is jól jöhetnek. A fel nem használt, de már aktivált magok könnyen megromolhatnak. Hűtőszekrényben maximum 1-2 napig állnak el. Utána mindenképpen használd fel vagy szárítsd ki őket.