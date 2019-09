Mi mindenre jó a kávé?

A kávés sütemények mellett az őrölt kávéból nagyszerű fűszerkeveréket is készíthetünk, mellyel húsokat ízesíthetünk. Egyszerűen keverjünk össze fél csésze őrölt kávét, három teáskanál durvára őrölt borsot és ugyanennyi nagyszemű sót, majd a keverékkel dörzsöljük be a húsokat, mielőtt megsütnénk őket. A raguk, elsősorban a chili con carne ízét is feldobhatjuk, ha egy csipet kávét is teszünk az ételbe.

A kávé lefőzött leve csillogást ad a barna hajnak

Akinek van kertje, a kávét egészséges és hasznos "komposztként" is alkalmazhatja: a kávéban olyan tápanyagok találhatóak, melyek a talajra és a növényekre egyaránt jótékony hatással vannak. A kávé ráadásul a csigákat, meztelen csigákat is távol tartja.A kávéés segít "kitisztítani" az orrunkat - ezért ajánlják például, hogy parfümvásárlás során, válogatás közben szagolgassunk egész kávészemeket. Ha a pörkölt kávészemeket jól szellőző textilzsákba csomagoljuk, a hűtőnket is szagtalaníthatjuk vele.és némi meleg vízből olyan pasztát készíthetünk, melynek a segítségével felfrissíthetjük a fabútoraink színét, és a kisebb karcolásokat, sérüléseket is eltüntethetjük.nagyon hatékony, frissítő és élénkítő bőrradírt készíthetünk. Egyrészt a kávéőrlemény nem teljesen sima felületű darabokból áll, így a segítségével eltávolíthatjuk az elhalt hámsejteket, másrészt a koffein élénkítő hatása a vérkeringést is serkenti.A vizes pasztával is bedörzsölhetjük a bőrünket, de a kávéőrleményt összekeverhetjük olíva- vagy kókuszolajjal is. Ha pedig erős főzött kávéval öblítjük le barna hajunkat, szép fényt és csillogást adhatunk neki.általában irtóznak a bogarak, ezért környezetkímélő rovarriasztónak is alkalmas lehet: szórjunk szét őrölt kávét a kertünkbe, dörzsöljük be a falak repedéseibe, vagy akasszunk fel kávéval teli textilzsákocskákat az ablakok, ajtók mellé. A háziállatainkat is védhetjük a bolháktól: dörzsöljünk a szőrükbe egy kevés kávét!