Egészséges ételek fogyókúrázóknak

Tojás

A tojás például mindenki számára könnyen elérhető, egészséges alternatíva, aki fogyaszt állati eredetű termékeket, ráadásul a koleszterinszint növelésével kapcsolatos rossz híre is már a múlté. Egy tanulmány szerint azok a túlsúllyal küzdő nők, akik reggelire tojást fogyasztanak, tovább érzik magukat jóllakottnak, mint akik péksüteményt esznek, és ebédre is kevesebbet választanak, így a tojásfogyasztás hozzájárulhat az egészséges testsúly eléréséhez.

Avokádó

Szintén jó ötlet az avokádó rendszeres fogyasztása. Egy kutatás szerint azok, akik az ebédjükhöz egy fél avokádót is megesznek (többet nem javasolt, mivel magas a kalóriatartalma), sokkal később éheznek meg újra. Ennek oka, hogy az avokádóban sok olyan szívbarát zsiradék található, amely laktatóvá teszi. Szendvicsekben, salátákban például kiváló helyettesítője lehet a majonéznek.

Pattogatott kukorica

A pattogatott kukorica is igen laktató: sok helyet foglal a gyomorban. Burgonyacsipsz helyett kiváló, magas rosttartalmú alternatíva, ráadásul a kalóriatartalma is alacsonyabb, és hosszabb időre lakat jól. Arra azonban figyeljünk, hogy ne az előre csomagolt változatot vegyük, hanem házilag készítsük, mert így lehetünk biztosak benne, hogy nem tartalmaz nagy mennyiségű hozzáadott sót, illetve zsiradékot.

Málna

A málnáról talán senki nem gondolná elsőre, hogy laktató, pedig az, mert rosttartalma mellett víztartalma is igen magas. A magas víztartalmú ételek a gyomorba kerülve extra helyet foglalnak, amire agyunk a jóllakottság érzésével reagál. A málna az egyik legmagasabb rosttartalmú gyümölcs, ráadásul egész évben kapható fagyasztva, így ha tehetjük, hetente néhány alkalommal mindenképpen fogyasszuk.

Burgonya

A burgonya az egyik legolcsóbb tápláló étel, így alkalmanként még a diétás étrendbe is beleférhet, feltéve, ha főzve vagy héjában sütve fogyasztjuk, és nem adunk hozzá extra zsiradékot. A héját már csak azért is érdemes rajtahagyni, mert ezzel még több rostot juttatunk a szervezetünkbe, ami meghosszabbítja a jóllakottság érzését.

Gomba

A gomba igazi jolly-joker: kalóriatartalma alacsony, tele van rosttal, és mivel fehérjetartalma is magas, alkalmanként a húst is helyettesíthetjük vele. Ha például a lasagnét hús helyett gombával készítjük, 300 kalóriát spórolhatunk meg, és egy jóval energiaszegényebb, ám ugyanolyan laktató ételt kapunk - így diétázóknak is kifejezetten ajánlott.

Diófélék

A diófélék - amelyekkel szintén érdemes mértékletesnek lenni magas kalóriatartalmuk miatt - sok rostot, fehérjét és egészséges zsiradékot tartalmaznak. Az European Journal of Nutrition tanulmánya szerint akik tízóraira megesznek egy kisebb marék mandulát, tovább érzik magukat jóllakottnak, és a nap folyamán összességében kevesebbet esznek. Ha napi egy maréknál nem eszünk több mandulát, illetve diófélét, akkor attól sem kell tartanunk, hogy súlynövekedést eredményező extra kalóriákat viszünk be a szervezetünkbe.

