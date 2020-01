Rossz szokásokkal veszélyeztetjük életünket

Az életmódnak komoly hatása van az egészségre , köztudott például, hogy az elhízás és a dohányzás, illetve a túlzott alkoholfogyasztás emeli egyes betegségek rizikóját, ezáltal pedig csökkenti az élettartamot. Mindenképpen beszédes adat, hogy a visegrádi négyek országai közül Magyarországon a legalacsonyabb a születéskor várható élettartam . Utóbbiban nemcsak a visegrádi országok közt vagyunk sereghajtók, hanem a fejlett gazdasággal rendelkező OECD országok közül is csak Mexikóban rosszabb a helyzet a hazainál: egyedül ott halnak meg korábban az emberek.

Mindezért az életmódunkkal is felelünk: itthon a 15 évnél idősebbek 25,8 százaléka napi szinten cigarettázik, ennél rosszabb arányt az OECD országok között csak a görögök produkálnak. Sereghajtók vagyunk az unióban is, ahol a dohányosok aránya 21 százalék - ami még mindig magas, de a mienknél azért alacsonyabb. Nem lehetünk büszkék arra sem, hogy itthon minden ötödik 15 éves tinédzser fújja a füstöt: ez az arány nálunk a fiúk és a lányok körében egyaránt 20-20, míg az unióban csak 14-14 százalékos. Mindez a hazai hörgő- és tüdőrákos betegek számát ismerve különösen rémisztő: az Országos Onkológia Intézet által vezetett Nemzeti Rákregiszter adatai szerint évi mintegy 11 ezer embernél diagnosztizálnak ilyen betegséget. Ráadásul a dohányzás a tüdőrák mellett más daganatos betegségek kockázatát is növeli.

A súlygyarapodás folyamatát érdemes még csírájában elfojtani, mert minél jobban domborodik a hasunk, annál nagyobb kockázatnak tesszük ki egész szervezetünket. A hasi elhízás veszélyeiről az alábbi cikkünkben írtunk!

Nem állunk jól az alkohollal sem: nálunk a 15 éves fiúk 41 százaléka, a lányoknak pedig harmada rúgott már be életében legalább kétszer. Ennél magasabb arány csak Dániára volt jellemző. Itthon a lakosság átlagos alkoholfogyasztása 10,6 liter, amely rettenetesen nagy szám. Főleg annak tükrében, hogy a túlzott italozás előbb-utóbb májelégtelenséghez vezet. Ugyan a májelégtelenség előfordulásáról pontos adatok nincsenek, tudjuk, hogy itthon évente körülbelül 5000 ember veszti életét májbetegség miatt. Ugyan az érintettek jellemzően idősebbek, de a súlyos az alkoholizmus okozta májelégtelenség miatt már 30-50 éves emberek is meghalhatnak. A szeszes italok túlzott fogyasztása nemcsak a májat teszi tönkre, hanem sok más betegség rizikóját is emeli.

Hasonló a helyzet az elhízással, amely nemcsak a zsírmáj, azzal együtt pedig a májelégtelenség kockázatát emeli, hanem egyebek mellett a diabéteszét, a szív- és érrendszeri betegségekét és számos daganatos betegségét is. Ilyenkor jobban terhelődnek az ízületeik is, ami mozgásszervi problémákhoz vezet. Ennek ellenére Magyarországon csaknem minden harmadik ember elhízott.

Az OECD országok közül egyedül Mexikó és az Egyesült Államok veri meg hazánkat ezen a területen. Az elhízás már fiatal korban is megjelenik, önbevallás alapján itthon például minden ötödik 15 évnél idősebb ember vallja magát túlsúlyosnak. Az itthoni 21 százalékhoz képest ugyanez az arány az unióban 16 százalékos. Sajnos itthon sokan a testmozgásokat is hanyagolják: mint a Szinapszis kutatásából kiderül, a magyar lakosság fele egyáltalán nem sportol, nem mozog.