40 és 44 év közöttiek figyeljenek ezekre a tünetekre

Egyre több előrehaladott állapotú méhnyakrákot diagnosztizálnak az Egyesült Államokban – még annak ellenére is, hogy egyre szélesebb körben férhetnek hozzá a nők a szűrővizsgálatokhoz, és a HPV elleni védőoltás is elérhető. Egy új tanulmány szerint ugyan a méhnyakrák általános előfordulási aránya csökkent, 2001 és 2018 között évente átlagosan szinten 1,3 százalékkal nőtt az késői stádiumban felfedezett méhnyakrákos esetek száma. A legjelentősebb – évi 4,5 százalékos – növekedés a 40 és 44 év közöttiek körében volt.

A súlyos méhnyakrákos betegek számának emelkedése több tényező együttes hatásának tulajdonítható. A gyermekkori HPV-oltás beadatási aránya még mindig viszonylag alacsony szinten van, miközben jól ismert, hogy a méhnyakrákos megbetegedések 90 százalékáért a humán papillomavírus (HPV) tehető felelőssé. Emellett sajnos még mindig elég sokan vannak azok, akik nem vesznek részt az ajánlott rendszerességgel a méhnyakrákszűrésen.

A korai diagnózis a sokszorosára emelheti a túlélési esélyeket. Fotó: Getty Images

Sosem leszünk „túl öregek” a nőgyógyászati szűréshez

A Health.com-nak nyilatkozó nőgyógyász-onkológus, Stacey Akers szerint különösen gyakori probléma, hogy a nők egy bizonyos kor felett – amikor már nem szülőképesek vagy nem élnek aktív szexuális életet – már nem tartják olyan fontosnak, hogy rendszeresen elmenjenek nőgyógyászhoz. Emiatt pedig könnyen elmaradnak a rákszűrések is. „Fontos lenne, hogy továbbra is eljárjanak a nők az éves ellenőrzésékre. Sosem lesznek »túl öregek« ahhoz, hogy nőgyógyászhoz menjenek” – hívta fel a figyelmet a szakember. Gary Leiserowitz szülész-nőgyógyász szerint pedig az, hogy valakinek előrehaladott stádiumú méhnyakrákja van, arra is utalhat, hogy az illető nem fért hozzá a megelőzéshez szükséges vizsgálatokhoz, ami az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeire is rámutat.

Sokan félnek a nőgyógyászati rákszűréstől. A legtöbben azért halogatják a vizsgálatot, mert attól tartanak, hogy fájdalommal, kellemetlenséggel jár majd, esetleg már előre aggódnak az eredmény miatt.

Mi jelzi az előrehaladott stádiumú méhnyakrákot?

A korai stádiumokban még nem feltétlenül produkál tüneteket a méhnyakrák – ezért is fontos az időbet történő felfedezéshez a rendszeres ellenőrzés. A súlyos állapotnak azonban már vannak árulkodó jelei. A rák ellen küzdő amerikai nonprofit szervezet, az American Cancer Society szerint az alábbiak jelentkezése esetén fogjunk gyanút:

szokatlan hüvelyi folyás vagy vérzés

fájdalmas közösülés

intim együttlét utáni vérzés

kismedencei fájdalom

Nem szabad továbbá figyelmen kívül hagynunk a fogyást, az állandó fáradtságot, a vizelési nehézséget vagy képtelenséget, a lábduzzadást és a vérszegénységet sem. A vizeletürítéssel kapcsolatos problémákat Dr. Akers szerint az magyarázza, hogy a daganat már akkorára nőtt, hogy akadályozza a vizelet útját a húgyhólyag és a vese között.

A szakember nyomatékosította, hogy ha ezen tünetek bármelyikét tapasztaljuk, minél előbb forduljunk orvoshoz. „Ilyenkor azonnal szakemberhez kell menni. A panaszok még nem feltétlenül jelentik azt, hogy biztosan rákról van szó, de az ilyen tünetekkel küzdő pácienseket feltétlenül látnia kell egy nőgyógyásznak” – fogalmazott, hozzátéve, hogy hallgassunk a testünk jelzéseire, és vegyük komolyan, ha valami szokatlant tapasztalunk.



