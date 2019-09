Így sétáljunk le 5 kilót 3 hét alatt

2018. augusztus 16.

A gyors tempójú gyaloglás egészséges étkezéssel párosítva segíthet a laposabb has elérésében, illetve abban is, hogy három hét alatt akár öt kilótól is megszabaduljunk.

Art Weltman, a Virginiai Egyetem mozgáspszichológia professzora szerint a legtöbben kényelmesen, kirakatnézegető tempóban sétálgatunk. Pedig ha egy héten háromszor 30 perc intenzívebb tempójú gyaloglást is beiktatunk, plusz heti két lassabb sétát, azzal hatszor több (!) hasi zsírt égethetünk el, mint azok, akik mérsékelt tempójú sétálgatással töltenek ugyanennyi időt. A professzor továbbá arra is rávilágít kutatási eredményeivel, hogy a gyorsgyaloglók a kényelmes tempóban sétálóknál összesen négyszer több testzsírt égetnek el, ugyanakkor az elégetett kalóriák számában nincs különbség a két tábor közt. A séta is lehet igencsak hatékony edzésforma Milyen a gyorsgyalogló edzésprogram? Tom Holland mozgáspszichológus azt javasolja, gyalogoljunk az alábbiak szerint minden héten, nem egymást követő napokon. A köztes napokon iktassunk be egy-egy könnyed sétát, power jógát vagy úszást, amivel segítjük a testünk regenerálódását. És persze ne feledjük a kiegyensúlyozott, helyes étkezést! "Tempó nap" - mínusz 220 kalória Bemelegítés: 5 perc kirakatnéző tempójú séta (10-es skálán körülbelül 4-es gyorsaságú).

Edzés: Gyors tempójú séta 30 percen át (10-es skálán 7-8-as).

Levezetés: 3-5 perc kirakatnéző tempójú séta. "Hosszú intervallumos" nap - mínusz 355 kalória Bemelegítés: 5 perc kirakatnéző tempójú séta.

Edzés: 5 perc gyors tempójú sétát kövessen egy percnyi közepes tempójú séta (10-es skálán ez egy 5-6-os fokozatot jelent a szerzőnél). Hat ismétlést javasolt.

Levezetés: 3-5 perc kirakatnéző tempójú séta. "Rövid intervallumos" nap - mínusz 405 kalória Bemelegítés: 5 perc kirakatnéző tempójú séta.

Edzés: Kétpercnyi gyors tempójú gyaloglást kövessen egy perc közepes tempójú séta. 15 ismétlés ajánlott.

Helyes tartással a zsírégetés maximalizálásáért Tom Holland arra is kitér, milyen testtartással érdemes gyalogolni és sétálni, hogy a legtöbbet hozzuk ki ezekből a mozgásra szánt alkalmakból. Fel az állat! Bármilyen érdekes látványt nyújtanak is a lábaink vagy a cipőnk, ne azokat bámuljuk, hanem nézzünk előre. Húzzuk ki magunkat, húzzuk be a hasunkat! Maradjon feszes a fenék! Holland azt javasolja, képzeljük el, hogy egy nyertes lottószelvényt szorítunk össze a két farpofánkkal. Elég furcsa ötlet, de tény, hogy ezt senki sem akarja elengedni az edzés végéig.

Extra tippek Akinek ez sem elég, az a következő tippekkel teheti még hatékonyabbá a zsírégetést: Gyalogoljunk emelkedőn - közepes intenzitás mellett így 20 százalékkal növeljük a zsírégetés hatékonyságát. Alkarunkkal segítsük a mozgást, felkarunkat finoman szorítsuk a testünkhöz. Út helyett menjünk egyenetlen talajon - erre remek lehetőség a túrázás. Már egy könnyebb túrán is 430 kalóriát égethetünk óránként. Lépjünk nagyobbakat. Forrás: health.com