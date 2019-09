80 évesen sem késő ezt elkezdeni

Azok a 70-es és 80-as éveikben lévő férfiak, akik korábban sosem sportoltak rendszeresen, ugyanúgy képesek izmot építeni, mint azok a hasonló korúak, akik egész életükben edzettek és a saját sportágukon belül még mindig jól teljesítenek - állapította meg egy brit kutatás. A szakemberek mindkét csoporton izombiopsziát végeztek 48 órával egy szimpla, géppel végzett súlyzós edzés előtt, majd az edzés után is. Edzés közben izotópmérőt is viseltek az alanyok, amellyel mérni tudták, hogyan dolgozzák fel az izmaik a fehérjét. A kutatók arra számítottak, hogy a rutinos sportolók izmai edzés közben hatékonyabban épülnek majd, de meglepő módon nem volt különbség a két csoport eredményei között.

80 évesen sem késő elkezdeni a sportolást. Fotó: iStock

Sosincs késő

"A tanulmányunkból világosan kiderült: nem számít, hogy valaki rendszeresen sportolt-e egész életében, vagy sem, mert akármilyen korban is kezdi el a mozgást, mindenképpen számíthat a pozitív hatásaira" - mondta Leigh Breen mozgásfiziológiai- ésanyagcsereszakember, a kutatás vezetője. "Az egész test egészségének szempontjából nyilván az a legelőnyösebb, ha valaki hosszú távon építi be az életébe a rendszeres edzéseket. De ha csak az élete kései szakaszában dönt úgy, hogy életmódot vált és sportolni kezd, az is segíthet késleltetni a test öregedéssel járó általános leépülését, illetve a korral jelentkező izomgyengeséget is" - tette hozzá.

A szakember szerint a jelenlegi általános ajánlások az idősek izomerősítésével kapcsolatban meglehetősen homályosan fogalmaznak. Szükség lenne egy specifikusabb iránymutatásra azzal kapcsolatban, hogy az egyének hogyan erősíthetik az izmaikat olyan gyakorlatokkal, amelyeket akár otthon is el tudnak végezni. Számba kellene venni azt is, hogy az olyan otthon végezhető tevékenységek, mint a kertészkedés, a felfelé és lefelé lépcsőzés, vagy éppen a bevásárlószatyrok cipelése hogyan használhatók kifejezetten izomépítésre.

A mozgásszegény életmód hatása

A hosszan tartó inaktivitás, illetve az öregedés hatására csökken a testben az izomszövet mennyisége. Az izom egyben fehérjeraktár is, és a működés hiánya miatt a test az izomban folyó lebontó-építő folyamatok egyensúlyát a lebontás felé billenti. Ilyenkor a test egyre inkább elveszíti a tartását, az izomtömeg szemmel láthatóan lecsökken, és ezáltal a fizikai erő is mérséklődik. Ezzel szemben megnő a sérülésveszély és a reakcióidő, az izommennyiség csökkenésével együtt pedig gyakran nőni kezd a testzsír mennyisége.

Mindezek azonban nemcsak a balesetekre hajlamosítanak, hanem szív- és érrendszeri betegségekre is. Éppen ezért érdemes idősebb korban tudatosan időt fordítani a testmozgásra, különösen az izomépítésre, illetve az izmok és az ízületek rugalmasságának, mozgástartományának megőrzésére és fejlesztésére.