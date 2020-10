A rendszeres testmozgás testünkre és lelkünkre is jó hatással van: hozzájárul, hogy időskorunkban is fittek és aktívak maradhassunk, segít a betegségek megelőzésében és mentális egészségünket is javítja. Mielőtt azonban bármilyen sportba is belevágnánk, fontos, hogy egyeztessünk róla orvosunkkal. Ő segíthet ugyanis az állapotunknak, képességeinknek megfelelő mozgásforma kiválasztásában. De bármilyen sportot is válasszunk végül, sosem szabad megfeledkezni a mozgás előtti alapos bemelegítésről és edzés befejeztével a nyújtásról.

Az alábbi mozgásformákat - ha orvosunk is jóváhagyja - bátran űzhetjük 60 felett is.

Jóga, gerinctorna

A jóga és gerinctorna nem csak mélyizmainkat segít megerősíteni, de rendszeres gyakorlásukkal az ízületeink kímélése mellett energikusabbá is válhatunk. További nagy előnyük, hogy rendszeres gyakorlásuk javítja a tartást, kilazítja a megmerevedett ízületeket, ráadásul még porckorong-kiboltosulás esetén jó hatással lehet szervezetünkre. Fontos azonban, hogy csak szakember segítségével kezdjünk bele a gyakorlásukba.

Javítja a tartást, kilazítja a megmerevedett ízületeket. Fotó: iStock

Úszás

Az úszás minden életkorban tökéletes mozgásforma lehet. Az ízületi problémákkal küzdőknek is gyakran ajánlják, bátran választhatják hát térd-, csípő- vagy hátproblémákkal küzdők, mivel nem terheli meg az ízületeket. Ezen kívül az úszás az egész szervezetünk működését pozitívan befolyásolja.

Kerékpározás

A rendszeres biciklizés hatására nagymértékben javulni fog szervezetünk terhelhetősége és a fizikai teljesítőképességünk. Ezt annak köszönhetjük, hogy a kerékpározás kiválóan edzi a szív- és vérkeringési rendszert és a futással ellentétben az ízületekhez is kíméletesebb. Az pedig már csak ráadás, hogy zsírégető hatással is bír.

Nordic walking

A nordic walking nem csak a megelőzésben, hanem a betegségek kezelésében is segíthet, ezért javasolható magas vérnyomás, cukorbetegség, depresszió, csontritkulás, vagy bizonyos daganatos betegségek esetében is. Ha ezt a mozgásformát választjuk, akkor nem csak állóképességünkön javíthatunk, hanem támogathatjuk a szív- és érrendszerünk egészségét is, miközben az ízületeinket is kíméljük.

Evezés

Az evezés azért is rendkívül hasznos sport, mert sportolás közben a törzstartó és stabilizáló izmaink is működésbe lépnek és erősödnek. Ha pedig ezek az izmaink jól működnek, akkor könnyebben elkerülhetők az esések és a hát bántalmak. Ráadásul pedig a szabadban, a vízen gyakorolt testmozgásnak páratlan stresszoldó hatása is van.