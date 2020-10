A puffadás hormonális okai

A női ciklus két hormon összehangolt munkájának eredménye. Az ösztrogén az első 14 napban dominál, aztán átadja a főszerepet a progeszteronnak. Ha az ösztrogénből valami miatt túl sok termelődik, a progeszteronból pedig túl kevés, akkor változatos panaszok jelentkezhetnek. Megfigyelhető például hasi puffadás, valamint általános vízvisszatartás, ödéma. Az amúgy gyakori ösztrogéndominancia egyéb tünetei lehetnek: a terméketlenség, a tüszőrepedés nélküli ciklus, a vetélés, a depresszió, a hangulatváltozások, az ingerlékenység, a kimerültség, az alvás- és memóriazavar, a migrén és a krónikus fejfájás, amagas vérnyomásstb.

A PMS gyakori tünete a puffadás

Menstruáció előtti napokban sok nő tapasztal kellemetlen tüneteket. A PMS (premenstruációs tünetegyüttes) nemcsak ingerültséget és falásrohamokat okozhat, hanem puffadást is, amelynek oka a hormonszint-ingadozás. Vannak, akik különösen érzékenyek erre. A magas ösztrogénszint hat a vesére is, fokozza a víz-visszatartást, amelynek eredménye akár 2-3 kg súlygyarapodás is lehet. Elsősorban a has és az alsó végtagok feszülnek.

Más hormonális változások is puffaszthatnak

A menopauza, illetve a terhességgel járó hormonális változások is okozhatnak puffadást, ödémára ("vizesedésre") való hajlamot. Az ok megint csak az ösztrogén-progeszteron egyensúly megváltozásában keresendő. De amíg a klimax idején a progeszteron hiánya gátolja a bélmozgásokat (ezért gyakori a székrekedés, a puffadás, illetve a reflux), a terhesség alatti puffadás okozója általában épp a progeszteron növekvő szintje.

A hormonális változások gyakran járnak puffadással. Fotó: 123rf

A sárgatesthormonnak is nevezett progeszteronnak nagy szerepe van a várandósság kialakulása és fenntartása szempontjából: lehetővé teszi az embrió beágyazódását. Emellett beleszól a bélrendszer simaizomzatának működésébe is: fokozott termelődésekor az étel lassabban halad keresztül az emésztőrendszeren, így a baktériumoknak is több ideje marad a lebontásra - emiatt a gázképződés is megnő. Várandós kismamáknál ugyanezen okból gyakori a székrekedés is.

A pajzsmirigy alulműködése is puffadáshoz vezethet

A pajzsmirigy alulműködése is okozhat puffadást. Ilyenkor ugyanis lassul az anyagcsere, renyhébb lesz a bélműködés, és gyakran alakul ki székrekedés. Kísérőtünetek lehetnek még: a gyakori fázás, a hízás, a megvastagodott, durva tapintatú szőr és haj, stb.

A gasztroparézis és a puffadás

Az inzulinhiány, illetve a súlyos inzulintolerancia miatt kialakuló cukorbetegség károsíthatja az emésztőszerveket, és kialakulhat úgynevezett diabéteszes gasztroparézis, amely a gyomor működésének krónikus zavarát jelenti, és leginkább szilárd ételek fogyasztása után, székrekedés formájában jelentkezik. A betegség tünetei a puffadás mellett a hányinger, a gyakori hányás, a korai teltségérzés, az étkezés utáni feszülés és a gyomortájifájdalomis.