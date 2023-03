Alultápláltsághoz vezethet ez a sztárdiéta

Gwyneth Paltrow az Art of Being Well (magyarul: a Jóllét művészete) című podcast vendége volt nemrég, és ismertette nem éppen szokványos érrendjét. Elmondása szerint egy átlagos napon reggelire mindössze egy kávét és némi citromos vizet vagy zellerlevet fogyaszt, az ebédje pedig általában levest. Sok zöldségből álló vacsoráját korán elfogyasztja, és időszakos böjtöt tart. Emellett infúzión keresztül vitaminkoktélt kap.

„Ez túl kevés”

A BuzzFeed cikke szerint az interjú kisebb botrányt kavart a szakemberek körében, a dietetikusok ugyanis úgy vélik, a sztár tulajdonképpen az alultápláltságot népszerűsíti „wellness-rutinjának” reklámozásával. „Általánosságban véve ez nagyon-nagyon kevés étel, és egyáltalán nem hangzik egészségesnek. A napi fogyasztás nagy része folyadék, ez az étrend túlságosan korlátozó” – magyarázta Sammi Haber Brondo dietetikus.

„Ez nem a teljes kép”

Paltrow egyébként nem sokkal később reagált az őt ért támadásokra, és elmondta, hogy több mint két éve folyamatosan kapcsolatban van egy alternatív gyógyászatban jártas orvossal, hogy kezelni tudják a sztár krónikus problémáit. A színésznő elmondása szerint dr. Will Cole – akivel a fentebb említett podcastbeszélgetést készítette – abban is segített neki, hogy a koronavírus-fertőzés hosszú távú tünetei enyhüljenek.

A sztár tisztázta, hogy korábbi mondatai nem mutatták meg a teljes képet arról, hogy valójában milyen az étrendje és mennyi mindent fogyaszt. „Nem kizárólag csontlevest és zöldségeket eszem, hanem teljes értékű ételeket is. Bizonyos napokon pedig azt eszem, amit akarok, például sült krumplit” – magyarázta. Hangsúlyozta, nyilatkozatával egyáltalán nem az volt a célja, hogy követendő példaként állítsa be az étrendjét, az interjút nem tanácsadásnak szánta.

