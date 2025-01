A legjobb gyógynövények emésztési zavarokra

Székrekedéstől a puffadáson át a hányingerig és egyéb gyomorbántalmakig megannyi emésztési zavar negatívan befolyásolhatja mindennapjainkat. Ilyenkor érdemes lehet a gyógynövényekhez fordulni, amelyeket a népi gyógyászatban sok esetben hosszú évszázadok óta alkalmaz a kellemetlen tünetek enyhítésére. Az alábbiakban a legnépszerűbbeket vesszük sorra.

Kamilla

Talán a legismertebb gyógynövényünk, amelynek sokrétű gyógyhatást tulajdonít a hagyományos gyógyászat. Teája nyugtató, szorongásoldó hatással bír, illetve egyes kutatások arra utalnak, hogy gyermekeknél a hasfájással, hasmenéssel járó megbetegedések kezelésében is hasznos lehet.

Citromfű

Közel-keleti eredetű, de nálunk is számos kertben termesztett növény, amely nevét friss, citrusos jellegű illatáról kapta. Hasonló gyógyhatásokat remélhetünk tőle, mint a kamillától: enyhíti a stresszt és a szorongást, javítja az alvásminőséget, valamint emésztésünket is támogatja. Elsősorban puffadás esetén hasznos, de egyéb panaszok esetén is nyugtatja a gyomrot.

Gyömbér

A gyömbér fűszerként sem utolsó, érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy természetes összetevői révén a gyomor-bélrendszeri panaszok kezelési lehetőségei körében is előkelő helyen szerepel. A gyomorürülést megkönnyítve gyors enyhülést hozhat például hányinger esetén, továbbá csökkenti a bélgázképződést. Nemcsak ételösszetevőként, de teaként is fogyasztható.

Borsmenta

Nyugtató, érzéstelenítő hatását kiaknázva széles körben alkalmazzák emésztési zavarokra a borsmentát. Ellazítja a gyomor izmait, támogatja az epeelfolyást, így segíti a zsíros, nehéz ételek megemésztését. Szintén hatékonyan csökkenti a puffadást, sőt, egyes kutatások szerint az irritábilis bél szindróma (IBS) terápiájában is helyet érdemel.

Édeskömény

A sárgarépa és a zeller rokona, és mint általában a zöldségek, az édeskömény is tápanyagokban gazdag, de kalóriában szegény élelmiszerünk. A világ számos részén fogyasztják akár étkezéseket követően is, mert javítja az emésztést és csökkenti a bélgázosságot. Olaja enyhítheti az IBS tüneteit is.

Angyalgyökér

Teaként fogyasztva az angyalgyökér kiváló étvágygerjesztő és emésztésserkentő hatással rendelkezik. Elsősorban teltségérzettel, görcsökkel társuló gyomor-bélrendszeri panaszok kezelésére ajánlják. Használatos továbbá epebántalmak esetén is, sőt, közismerten szélhajtó hatású.