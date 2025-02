A ginkgo biloba nem várt mellékhatásai: mutatjuk, kinek kell kerülnie

A páfrányfenyő, vagyis a ginkgo biloba levelének kivonata oldja a stresszt, jót tesz a keringésnek, csökkenti a gyulladást és a depresszió tüneteit, fokozza az agyi véráramlást és csökkenti az idegsejtek pusztulását, de a szellemi teljesítőképességet, a koncentráló- és tanulókészséget, valamint a memóriát is javítja. A ginkgo levelei mindezen felül jótékonyan hatnak a visszértágulatra, az aranyérre és a lábfekélyre is. Jó tudni azonban, hogy mint mindennek, ennek a gyógynövénynek is lehetnek mellékhatásai.

A ginkgo biloba jótékony hatásait évezredek óta ismeri az emberiség. Fotó: Getty Images

A ginkgo biloba mellékhatásai