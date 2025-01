Citromfű: ezekre a panaszokra használhatod

Az orvosi citromfű (Melissa officinalis) közel-keleti eredetű, de világszerte, így itthon is számos kertben termesztett növény, amelynek gyógyászati célú felhasználása hosszú évszázadokra tekint vissza. Nevét friss, citrusos jellegű illatáról kapta, egyszersmind e tulajdonsága okán sokan előszeretettel fogyasztják tea, szörp vagy éppen limonádé összetevőjeként. Ugyanakkor nemcsak finom íze, hanem gyógyhatásai is népszerűvé teszik a hagyományos gyógymódok kedvelői körében. Mi több, egyes esetekben tudományos kutatások is alátámasztják alkalmazásának egészségügyi előnyeit. Az alábbiakban ezeket vesszük sorra a WebMD gyűjtése alapján.

Az orvosi citromfű gyógynövényként többféle panasz enyhítésében is segíthet. Fotó: Getty Images

Enyhíti a stresszt és a szorongást

A citromfű nyugtató hatással bír, ezáltal javítja a hangulatot és a koncentrációt. Sőt, terpén vegyületei révén előrehaladott demencia esetén is enyhítheti a betegek nyugtalanságát.

Javítja az alvást

Szintén kutatások igazolják, hogy egyéb gyógynövényekkel kimbonálva, mint a macskagyökér, a citromfű az alvásminőségre is pozitív hatással lehet. Teaként fogyasztva például segíti az elalvást, ha álmatlansággal küzdünk.

Jót tesz az emésztésnek

A citromfű egyes összetevői gyomor-bélrendszeri panaszok esetén is enyhülést hozhatnak. E körbe tartozik a puffadás és az emésztési zavarok egyaránt.

Gyógyír a herpeszre

Kenőcsösszetevőként a citromfűkivonat támogatja a gyógyulást herpeszvírus okozta ajakherpesz esetén. Egyes kutatások alapján a kellemetlen hólyagok alig két nap alatt megszűnhetnek így.

Menstruációs fájdalmak ellen

Szintén több kutatás vizsgálta már a citromfű hatását menstruációs görcsökre. Egy 2018-ban publikált kísérlet eredményei például azt mutatják, hogy a gyógynövény kivonata számottevően csökkentette a kutatásba bevont önkéntesek panaszait.