5 hatékony vízhajtó tea lábdagadásra: lehúzzák az ödémát, csökkentik a feszülést

A vizesedés – vagy más néven ödéma – egy viszonylag gyakori probléma. Az elnevezés a folyadék-visszatartás miatti duzzanatot takarja. A jelenség a leggyakrabban az arcot és a végtagokat érinti, lábdagadással például különösen sokan küzdenek.

A vízhajtó gyógyteák lehúzzák az ödémát, csökkentik a feszülést. Fotó: Getty Images

Mi okozhat ödémát, lábdagadást?

A vizesedés, lábdagadás hátterében többféle ok is meghúzódhat. Egyebek mellett az alábbiak is okozhatnak ödémát:

folyadék- vagy tápanyaghiány

nyirokrendszeri problémák vesebetegség

Fontos! Mivel akár komoly betegség is lehet a vizesedés kiváltó oka, például vesebetegség, az ödéma megjelenése esetén mindenképpen érdemes orvosi kivizsgálást kezdeményezni.

Hogyan kezelhető a vizesedés?

A vizesedés kezelésére többféle módszer is elérhető. A vényköteles gyógyszerek előtt azonban – orvossal konzultálva – érdemes adni egy esélyt a természetes vízhajtóknak, például a vény nélkül kapható, gyógynövénytartalmú készítményeknek, valamint a gyógyteáknak is. Egy vízhajtó teakúrát az ajánlások szerint néhány hétig, de legfeljebb 4 hónapig kell folytatni, és két kúra között legalább 1 hónap szünet szükséges.

Ezeket a gyógyteákat idd lábdagadás ellen

A leghatékonyabb lábdagadás elleni gyógynövények közé sorolják a csalánt, a gyermekláncfüvet, a citromfüvet, a tőzegáfonyát és az édesköményt is. Az ezekből készült gyógyteák – vízhajtó hatásuk miatt – jól csillapítják a kellemetlen ödémás panaszokat.

Figyelem!

Az alábbi esetekben nem javasolt vízhajtó gyógyteát inni:

súlyos kiszáradás esetén,

alacsony káliumszint esetén, alacsony nátriumszint esetén.

Gyógyteakúra előtt mindenképpen konzultálj egy szakemberrel!

Kiemelt képünk forrása: Getty Images