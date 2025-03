„Nem kell brokkolin élnie, aki fogyni akar” – a Semmelweis Egyetem dietetikusa a tartós fogyásról

Az egészséges fogyáshoz a személyre szabott étrenden és a mozgáson alapuló életmódterápián át vezet az út – osztotta meg Dr. Vékony Blanka dietetikus. A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének tanársegédje kiemelte: az életmódterápiában nem önmagában a fogyáson, hanem a test zsír-izom arányának optimalizálásán van a hangsúly, de fontos szempont a fokozatosság és a fenntarthatóság is.

Semmiképp se válassz szélsőséges diétát! Fotó: Getty Images

Nem pusztán esztétikai kérdés

Az ideális testsúlyra nem csak esztétikai okokból érdemes törekedni. Ennél sokkal erősebb érv az egészség megőrzése vagy helyreállítása, és az életmódterápiában nem is önmagában a fogyáson, hanem a testösszetételen, tehát a zsír-izom arány optimalizálásán van a hangsúly, természetesen a nem és a kor figyelembevételével.

A fogyni vágyók előtt két út áll:

csökkentik az energiabevitelt (kevesebb kalóriát fogyasztanak el, mint amennyit elégetnek); növelik az energiafelhasználást (többet mozognak).

A zsír-izom arányt a kettő kombinálásával lehet optimalizálni, de a fogyáshoz is elengedhetetlen a mozgás.

Teljesen normális, ha a testtömegvesztés időnként lassul vagy megáll. Ilyenkor hasznos és fontos a mozgás beiktatása, ám sajnos sokan beleesnek abba a hibába, hogy még tovább csökkentik az energiabevitelt. Ezzel viszont rossz irányba tolják el a szervezet anyagcseréjét, és az elkezd raktározni, ami végül jojó-effektus állapotához vezethet – magyarázza a szakember. Azt kell megérteni és elfogadni, hogy a felesleges kilókat fokozatosan szedjük fel, és a túlsúlytól sem lehet rövid idő alatt megszabadulni. A heti fél-egy kiló súlycsökkenés számít hosszú távon fenntarthatónak.

Fontos, hogy a csökkentett kalóriabevitel semmiképpen se jelentsen fogyókúrát. Egyáltalán nem kell brokkolin élnie annak, aki fogyni szeretne, ahogyan nincs szüksége divatos diétákra és szuperélelmiszerekre sem.

A népszerű fogyókúrák nagymértékben korlátozó jellegűek, jellemzően kizárnak bizonyos élelmiszercsoportokat, emiatt pedig hosszú távon akár hiányállapotokhoz is vezethetnek – mutat rá a dietetikus. Egy kiegyensúlyozott étrend azonban, amely elegendő fehérjét, rostot és folyadékot tartalmaz, ám korlátozza a hozzáadott cukrokat és zsírokat, nem okoz ilyen gondot.

A minőség mellett a mennyiség is fontos szempont

Nemcsak azt kell azonban jól meghatározni, hogy mit eszünk, hanem azt is, hogy mennyit. Dr. Vékony Blanka szerint többségünk nem tudja reálisan megbecsülni egy adott adag kalóriatartalmát, ezért annak, aki önállóan szeretne belevágni az étrendváltásba azt javasolja, hogy tanulmányozza az Okostányért, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének táplálkozási ajánlását.

A tartós és egészséges fogyásnak a fokozatosságon, a fenntarthatóságon és az egyénre szabott megoldásokon alapuló életmódterápia a kulcsa.

Bármi is legyen a cél, az egészséges táplálkozás mellett mozogni is kell. A fizikai aktivitás segíti a kalóriaégetést, serkenti az anyagcserét, javítja a csontok egészségét, és csökkenti a stresszt, valamint javítja az alvás minőségét is. Napi 10 000 lépés tempós sétával már érezhető eredményt hozhat.