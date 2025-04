Villámhárítóba akadt a gólya, tűzoltó hozta le a kéményről – VIDEÓ

Nem mindennapi esethez riasztották a katasztrófavédelem munkatársait a Nógrád vármegyei Pásztón. Egy fehér gólya került bajba, egy kémény villámhárítójára akadt fel, ami sajnos a szárnyát is átszúrta. Bár a mentést a nagy magasság, az eső és a szél is nehezítette, az egyik tűzoltó végül egy hosszú létrán lehozta a gólyát. Az emelőkosár ugyanis nem volt elég magas a mentéshez – osztotta meg Bernát Zsolt, a Help Mentőkutyás Egyesület elnöke, a Sokszínű vidék megkeresésére.

A mentést követően a sérült madarat a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai vették gondozásukba.

A cikkben szereplő felvételeket Bernát Zsolt készítette.