Szinte nem érhet semmihez és Viagrát szed egy ír nő a bőrbetegsége miatt

Egy északír zenetanárnő egyre gyakrabban érezte, hogy zsibbadnak a végtagjai, azán egy idő után észrevette, hogy a teste elnehezült és fájt mindene. Mindemellett a végtagjai állandóan hidegek és duzzadtak voltak. Amikor orvoshoz fordult, kiderült, hogy tüneteit egy autoimmun betegség, a szkleroderma okozza. A szisztémás szklerózisnak is nevezett betegség hátterében a túlzott kollagéntermelés áll, ami miatt a bőr megkeményedik, megvastagodik és hegesedik.

A szklerodermát a kifehéredő ujjvégek is jelezhetik. Fotó: Getty Images

Néha magamra sem ismerek a tükörben, mert a megvastagodott bőröm olyan, mint egy régi, elhasználódott gumiszalag

– idézi Claire Leathemet a Mirror.

A betegség nem csak a kezét, hanem az arcát is érinti, de átterjedt a mellkasára, a hasára, a lábaira és a teste más részeire is. Jelenleg fizioterápiára jár, ahol megpróbálják lazán tartani a bőrét, így enyhíteni a tüneteit. Emellett azonban heti 96, azaz napi 14 gyógyszert szednie kell, köztük Viagrát is, ami javítja a keringését. Calire-nek őssejt-kezelése is volt, aminek során a gyomránál található zsírt fecskendeztek az arcába, hogy helyreállhasson a szája mozgása. Étrendjén is változtatnia kellett: kerüli a cukrot és a tejtermékeket, hogy minimálisra csökkentse a gyulladást a szervezetében.

Folyamatosan kenegetnie kell a kezét, de még a legkisebb kopogatás is fáj neki, mosogatni pedig nem tud, mert a víz hőmérsékletének változása miatt begörbülnek az ujjai.

A szkleroderma első tünetei általában 40 éves kor körül jelennek meg, nőknél jóval gyakoribbak. A betegség több szervet is érinthet, ám elsőként általában a kézen, az ujjak hidegben történő elfehéredésére és égő-szorító fájdalmára figyelnek fel a betegek. A szkleroderma progresszív, de ha megtalálják rá a kezelési módot, akkor stabil állapotban tartható.