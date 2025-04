Határzár és szoros kontroll – újabb szigorítások léptek életbe a járvány miatt

A ragadós száj- és körömfájás fertőzés terjedése miatt alakult állategészségügyi operatív törzs szigorú intézkedéseket hozott a vírus megállítása érdekében. Ezeket Nagy István agrárminiszter ismertette rendkívüli sajtótájékoztatóján – tudta meg a 24.

A ragadós száj- és körömfájás a párosujjú patások betegsége. Fotó: Getty Images

Győr-Moson-Sopron vármegyébe nem lehet állatot bevinni, a kivitelnek pedig szigorú szabályai vannak: csak a kijelölt vágóhelyre mehet az állat, máshol tilos megállni vele.

Minden telepet a rendőrség ellenőriz Győr-Moson-Sopron vármegyében.

Minden telepnek egy kijelölt állatorvosa lesz annak érdekében, hogy az állatorvosok ne vihessék magukkal a vírust.

Minden állatkiállítás megrendezését megtiltották.

A megyében található állatkert bezárását elrendelték.

A héten már több óvintézkedést bevezetett a kormány, így a megyében az autósztráda kihajtóknál fertőtlenítő szőnyegeken kell áthajtani a járműveknek, ahogy Rajkától Esztergomig a határátkelőknél is. A szlovák fél szombaton jelentette be, hogy be is zárja a kisebb forgalmú határállomásokat a szlovák-magyar határnál.

„Száz kilométerre is elviheti a szél a porhoz tapadó fertőzött nyálat” – így terjed a ragadós száj- és körömfájás.

Szombat 0 óra óta pedig szünetel a határforgalom egyes határátkelőhelyeken a magyar-osztrák határon is, így a működő határátkelőhelyeken hosszabb várakozási időre lehet számítani – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.