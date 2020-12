Ez történik a testünkkel, ha sokat fogyunk

A magyar lakosság többsége túlsúlyos vagy elhízott. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, 2019-es adataiból kiderül, a magyar férfiak 40,1 százaléka túlsúlyos (BMI-értékük 25 feletti), míg negyedük (25,1 százalék) elhízott. Elhízásról akkor beszélhetünk, ha az adott ember testtömegindexe (BMI) 30 felett van. A nőknél valamivel kedvezőbb az arány, de ők sem dőlhetnek hátra. A magyar nők 29,2 százaléka túlsúlyos, 22,7 százaléka pedig elhízott. Összességében tehát a magyarok (férfiak és nők együtt) 58,2 százaléka túlsúlyos (34,3 százalék) vagy elhízott (23,9 százalék).

Nem véletlenül hangsúlyozza minden szakember, hogy a fölös kilók leadása miért fontos, hiszen a többi között az elhízással összefüggésben alakul ki a cukorbetegség, a magasvérnyomás-betegség, a szív- és érrendszeri rendellenességek, a mozgásszervi problémák, de bizonyos ráktípusok kialakulásának rizikóját is a túlsúlyra vezetik vissza. A WebMD nyomán most bemutatjuk, mi minden változhat testünkben, ha képesek vagyunk megszabadulni az egészségünkre veszélyes zsírpárnáinktól, és meg tudjuk őrizni egészséges testsúlyunkat.

Jobb alvás

Az, aki megszabadul túlsúlyától, bizonyítottan jobban alszik. A legtöbb elhízott embernek ugyanis problémái adódnak az éjszakai pihenéssel. Ennek egyik oka az alvási apnoé, ami azalvásközbeni légzésproblémákat takarja, sokkal gyakoribb a túlsúlyosak körében. Ha sikerül leadnunk fölös kilóinkat, azzal nagy tehertől szabadítjuk meg szerveinket, így a tüdőnket is. Légzési nehézségek híján éjszakai pihenésünk minősége javul, így reggel frissebbnek érezhetjük magunkat és napközben is több lesz az energiánk.

h i r d e t é s

A fogyásnak számtalan előnye van, érdemes következetesen, odafigyeléssel és, ha szükséges, orvosi segítséget is igénybe véve elérni az egészséges testsúlyt. Fotó: Getty Images

Jobb kedv

A fogyás nemcsak a testünknek, de a hangulatunknak, a mentális egészségünknek is használ. Egy tanulmányban, melyben idősebb embereket vizsgáltak, az alanyok 3 hónappal jelentős súlycsökkenésük után sokkal kevesebb feszültségről, depresszióról, dühről és fáradtságról számoltak be. Ez ráadásul egy öngerjesztő folyamat. Azok ugyanis, akik jobb kedvről számoltak be, még többet tudtak fogyni. Ha sikerül megőriznünk az egészséges testsúlyunkat, azzal csökkenthetjük a depresszió, a szorongás és más mentális problémák kialakulásának a kockázatát.

Más lesz az ételek íze

A jelentős túlsúly befolyásolhatja az ízérzékelésünket is. Tanulmányok azt mutatták, a különösen nagy fogyást elérő, vagy gyomorszűkítő műtéten átesett emberek már másképpen érzékelik az ízeket, mint azelőtt. Már nem ízlenek nekik annyira az édes és zsíros ételek, mint korábban. Tehát már az ízek terén is a természetesebb és egészségesebb fogásokat kívánják, melyeknek alacsonyabb a kalóriatartalma is.

Jobban fog az agyunk

Különböző tanulmányok bizonyították azelhízásés a memóriaproblémák, a gondolkodási nehézségek, valamint az általános agyműködésben tapasztalható problémák összefüggését. Egy kisebb kísérlet - melyben 20 túlsúlyos nőt vizsgáltak - pedig bizonyította, hogy ez a kapcsolat oda-vissza működik. A nők ugyanis fogyásuk után sokkal jobban teljesítettek a memóriateszteken, mint korábban, amikor még jelentős súlyfelesleggel küzdöttek. A fogyás következtében agyuk bizonyos területei sokkal aktívabbá váltak - állapították meg a kutatók.

Itt a magyarázat, hogy miért nehéz fogyni Aki valaha is fogyókúrázott, valószínűleg ismeri a jojóeffektust. Azaz hiába dobunk le néhány kilót, hamarosan ugyanannyi vagy még több visszajöhet. Ha ezt újabb fogyasztással igyekeznénk eltüntetni, a hatás átmeneti volna, a kilók újra visszakérezkednének. Vajon miért nem képes megtartani a testünk az alacsonyabb súlyt? Van megfejtés.

Jobb szexuális élet

A túlsúlyos emberek gyakran számolnak be mérsékelt szexuális érdeklődésről vagy arról, hogy nem igazán élvezik a szexet. Az elhízott férfiak pedig gyakran szenvednek merevedési zavaroktól is. A jó hír, hogy már néhány kiló leadása javíthat ezen az állapoton. Egy tanulmány, mely 16 fogyással kapcsolatos vizsgálatot vett górcső alá, kimutatta, hogy a fogyással párhuzamosan javul az érintettek nemi életének minősége.

Csökkennek az egészségügyi kockázatok

Mint említettük, a túlsúly növeli számos egészségügyi probléma kialakulásának rizikóját. Jó hír, hogy a fogyás pedig csökkentheti. Az extra kilók leadása ugyanis csökkentheti a vérnyomást és a koleszterint, ami pedig együtt jár a cukorbetegség, a szívbetegségek, a stroke és például az osteoarthritis kockázatának csökkenésével is.

A rák kialakulásának esélyét is pozitívan befolyásolja

Azoknál, akiknek több a testzsírjuk, nagyobb eséllyel alakul valamilyen rákos elváltozás. A fogyás ellenben csökkentheti a többi között az emlő, a vastagbél, a prosztata és más daganatok kialakulásának kockázatát is. Sőt, ha mégis kialakul nálunk a rák valamely formája, nagyobb eséllyel küzdhetjük le, ha egészséges a testsúlyunk.

Laza és lógó bőr

Hogy ne csak a fogyás előnyeiről beszéljünk, kerüljön most terítékre a jelentős súlyvesztés egyik nemkívánatos "mellékhatása" is. Ha ugyanis valaki lead 10-20-30 kilót vagy még többet, akkor bizony a korábbi méreteihez igazodva kinyúlt bőre nem tud olyan gyorsan visszahúzódni, sőt igazán nagy mennyiségű fogyás után ez soha nem is fog bekövetkezni. A nagy fogyást elért embereknél nem ritka, hogy hasukon, combjaikon, karjaikon, fenekükön, mellükön és tokájuk környékén is laza, lógó bőr maradhat az egykori túlsúly mementójaként. Sajnos ez nemcsak esztétikailag lehet kellemetlen, de akár a mozgásban is akadályozhat, irritálódhat, elfertőződhet, így érdemes lehet szakemberhez fordulni. A plasztikai sebészek ma már képesek műtéttel megszabadítani a felesleges bőrtől és feszesebbé tenni a test kontúrjait.

Lelassul az anyagcsere

A fogyás egyszerű matematika, kevesebb kalóriát viszünk be, mint amennyit elégetünk. Igen ám, de ha jelentős változtatásokat hajtunk végre az étkezésekkor elfogyasztott adagokban, akkor a testünk anyagcseréje lelassulhat, a fogyás pedig egy idő után megállhat. Ezt elkerülendő, érdemes testünknek egy kis segítséget adni azanyagcseresebességének felgyorsításában, vagy megtartásában azzal, hogy többet mozgunk és olyan gyakorlatokat is végzünk, melyek nemcsak a zsír égetésére koncentrálnak, hanem az izomtömeg növelésére is.

A test órája elállítódik

Ha korábban egy bizonyos rendszer szerint étkeztünk, akkor testünk 24 órás cirkadiánritmusa ehhez igazodott. Ha azonban az életmódváltás és afogyókúramiatt ezen változtattunk, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a testünk is megpróbál igazodni mindehhez, és így változik például annak időpontja, hogy mikor ébredünk fel vagy álmosodunk el. Ha szeretnénk folyamatosan fogyni, mert például nagyobb súlytól szeretnénk megszabadulni, akkor ügyeljünk arra, hogy mikor étkezünk és mennyit. Kutatások bizonyították, hogy a túlsúlyos nők nagyobb súly adhatnak le, ha reggelire többet esznek, vacsoránál pedig kevesebbet, még akkor is, ha a napi kalóriakereten nem változtatnak.

Megváltozik a testhőmérsékletünk

Kutatók férfiakat és menopauza utáni nőket vizsgáltak (a ciklus ugyanis segíthet a nők testhőszabályozásában), és arra a megállapításra jutottak, hogy a magasabb testtömegindexű embereknek magasabb a testhője. Nem csoda, ha fogyás után azt tapasztalhatjuk, hogy testhőmérsékletünk alacsonyabb, esetleg fázékonyabbá váltunk.