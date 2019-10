A hasi zsír ellen így harcolhatunk

A Daily Mail egy ausztrál blogger, Rhian Allen listáját osztotta meg olvasóival. Ha az alábbi ételeket és italokat mellőzzük, örökre megszabadulhatunk a pocakunktól.

A cukor az egyik fő mumus

Ha jobb formába szeretnénk lendülni és egészségesek akarunk maradni, akkor le kell mondanunk a finomított cukorról és az édesítőszerekről. Méghozzá azért, mert a finomított cukor megnöveli az inzulinszintet, ez pedig zsírraktározásra ösztönzi szervezetünket és gyengíti az immunrendszerünket.

A lapos has érdekében nemet kell mondanunk a cukorra. Fotó: iStock

Az ausztrál blogger szerint érdemes ellenállni a szénsavas üdítőknek, valamint az olyan egyszerűen és gyorsan beszerezhető falatoknak is, mint például a péksütemények és fánkok. Ezeknek ugyanis elképesztően magas lehet a cukortartalma, így hozzájárulhatnak a súlynövekedéshez, illetve a hasi zsír gyarapodásához is. A cukor ráadásul gyulladást idézhet elő a szervezetben, ami növelheti azautoimmun betegségek- mint a lupusz vagy a reumatoid arthritisz -, a szívproblémák és a stroke kockázatát is.

Vaj, margarin, sült ételek

A blogger szerint a transzzsírokat is száműznünk kell az étrendünkből. Érdemes tehát alaposan áttanulmányozni a csomagolást, mielőtt vajat vagy margarint vennénk. A chipsektől, tortilláktól is óvakodjunk, ugyanis még az alacsony zsírtartalmúak sem épp a lapos has jó barátai! A blogger szerint az éttermi sült csirkét is érdemes mellőzni, a magas transzzsír- és nátriumtartalom, illetve az alacsony vitamin- és ásványianyag-tartalom miatt. Grillezzünk inkább otthon sovány csirkemellet, és fogyasszunk mellé sok zöld színű zöldséget!

Fehér ételek

Bár a tejtermékek kis mennyiségben jót tehetnek az egészségnek, sokaknál puffadást okoznak. Ezért érdemes a sajtoknál, a joghurtoknál és a tehéntejnél is odafigyelni az adagolásra, vagy akár növényi alternatívákra cserélni a megszokott termékeket. A fehér rizs, a lisztek és a tészták pedig túl sok finomítási eljáráson esnek át, mire a boltok polcaira kerülnek, ezért tápanyagokban már igencsak szegények. Ezek helyett ajánlott a teljes kiőrlésű vagy barna verziókat választani.