A hasi elhízás gyakori okai

Örökletes hajlam

Ha megvizsgáljuk a szüleink testalkatát, szinte biztos, hogy valamelyikükére a miénk is hasonlítani fog. Az alma alkatúak (vékonyabb végtagok, kerekdedebb alakú törzs) kifejezetten hajlamosak a hasi hízásra, így kiemelten figyelniük kell az étrendjükre és arra, hogy rendszeresen sportoljanak.

Hormonális változások

Menopauza környékén még a fiatalabb korukban ilyesmire kevéssé hajlamosak is tapasztalhatják azt, hogy zsírréteg halmozódik fel a hasukon. Az ösztrogénszint csökkenése anyagcsere-lassulással is jár - ez az oka. Ilyenkor a sport, és azon belül is a törzs izomzatának megerősítésére koncentráló gyakorlatok sokat segíthetnek.

A megfelelő étkezés sokat segít a hasi zsírpárnák eltüntetésében

Policisztás ovárium szindróma

Ez a betegség a nemzőképes korú nők 10-20 százalékát érinti. Ilyenkor megnő a tesztoszteronszint, és gyakori a súlynövekedés is, különösen deréktájon. Ha mindezek mellett rendszertelen menstruációt, erőteljes szőrnövekedést és bőrproblémákat is tapasztalunk, forduljunk orvoshoz.

Túl sok vagy túl kevés alvás

A cirkadián ritmus felborulása miatt azanyagcsereis felborulhat, illetve megnőhet a kortizolszint is a szervezetben, ami hasi hízáshoz vezethet. Többek között ezért is fontos, hogy a lehető legritkább esetben térjünk el a megszokott alvási rutinunktól.

Túl sok stressz

Szintén egy olyan tényező, ami miatt megemelkedhet a kortizolszint - ez többek között azt is okozza, hogy sokkal jobban kívánjuk az édességet és a szénhidrátokat, illetve a zsírosabb, tartalmasabb fogásokat.

Forrás: prevention.com