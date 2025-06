Fogyás gyógyszerrel: kellemetlen szájpanaszokkal járhat – így csökkentheted a mellékhatások kockázatát

Mint azt korábban megírtuk, az olyan fogyasztószerek, mint a liraglutid, a szemaglutid és a tirzepatid, a szervezet saját tápcsatornai hormonjai hatását utánozva segítik elő a fogyást. Elsősorban azáltal tudják támogatni az életmódváltást és a fogyókúrás erőfeszítéseket, hogy csökkentik az étvágyat. Bár mellékhatásprofiljuk általában véve igen kedvező, azért előfordulnak nemkívánatos panaszok az alkalmazásuk mellett, elsősorban emésztési tünetek formájában. Ugyanakkor, ahogy azt Adam Taylor, a Lancasteri Egyetem anatómus professzora írja a The Conversation oldalán, olykor szájüregi problémákat is kiválthatnak a fogyást segítő gyógyszerek. Lássuk tehát, miben rejlenek ezek.

A fogyást segítő gyógyszerek mellékhatásként kellemetlen szájüregi panaszokat idézhetnek elő. Fotó: Getty Images

Szájszárazság is lehet a fogyasztószerek mellékhatása

Az említett fogyasztószerek kihatással lehetnek például a nyálmirigyekre, csökkentve azok termelését, ami végeredményben szájszárazsághoz, avagy xerosztómiához vezethet. A jelenség mögött álló pontos mechanizmusok még nem tisztázottak, de állatkísérletek tanúsága alapján arról lehet szó, hogy a gyógyszer csökkenti a nyál folyadéktartalmát, amely emiatt ragacsosabbá, sűrűbbé válik. Érdemes továbbá hozzátenni, hogy a gyógyszeres kezelés mellékhatásaként nemcsak az étvágy, hanem a szomjúság is csökkenhet. Az alacsonyabb folyadékbevitel pedig a nyáltermelést is hátráltatja.

Nem ritka a rossz lehelet

Szintén sokan számolnak be mellékhatásként rossz szájszagról, avagy halitózisról. Ez jellemzően éppen a csökkent nyáltermelődésre vezethető vissza, így ugyanis könnyebben el tudnak szaporodni a rossz leheletért felelős baktériumok a szájüregben. Hasonlóképpen a nyelv öntisztuló folyamatai is megszenvedik a helyzetet, olyannyira, hogy akár lepedék és úgynevezett szőrnyelv is kialakulhat a gyógyszerhasználat nyomán. Ez utóbbi panaszok szintén baktériumok elszaporodására vezethetőek vissza.

A fogak láthatják a gyógyszeres fogyás kárát

Mivel a fogyást elősegítő gyógyszerek részben a gyomorürülés lassítása révén fejtik ki hatásukat, főként azok bevezetésekor és dózisemeléskor előfordulhat puffadás, hányinger és hányás mellékhatásként. A gyakori hányás pedig a gyomornedv savassága által jelentősen károsíthatja a fogakat, egészen pontosan azok kemény külső rétegét, a fogzománcot. Ráadásul ilyenkor többnyire a fogak hátsó, nyelvhez közeli oldala károsodik, amit még nehezebb lehet laikusként észrevenni.

Ismert továbbá, hogy a hányás a szervezet vízháztartását is negatívan érinti, akár kiszáradást is előidézhet. Mindez a csökkent a nyáltermelődéssel társulva még nagyobb veszélynek teszi ki a fogakat. A nyálnak ugyanis van egy olyan funkciója is, hogy semlegesíti a szájüregbe jutó, a fogakat potenciálisan károsító savakat.

Így csökkenthető a kockázat

Gyógyszeres fogyás mellett érdemes betartani néhány alapszabályt, hogy a fent említett mellékhatások kockázatát mérsékelni tudjuk. Taylor szerint mindenképpen előnyös, ha kellő gondot fordítunk a megfelelő folyadékpótlásra, még ha nem is érezzük magunkat szomjasnak. Ez segíthet megőrizni a szájüreg természetes mikrobiomja harmóniáját, csökkentve a káros baktériumok elszaporodásának veszélyét, egyben javítva a nyáltermelést. Utóbbiban az is hasznos lehet, ha néha beveszünk egy cukormentes rágógumit – ami nem mellesleg leheletünket is frissíti.

Arra vonatkozóan is léteznek tudományos bizonyítékok, hogy a rossz szájszag ellen rövid távon hatékony eszköz lehet a probiotikumok alkalmazása, legyen szó akár étrend-kiegészítőkről, akár olyan probiotikus ételek fogyasztásáról, mint a joghurt és a kefir. Mindazonáltal a legfontosabb teendő kétségtelenül a jó szájhigiéné fenntartása: a rendszeres fogmosás és szájvízhasználat, valamint a savas és cukros ételek, italok fogyasztásának mérséklése révén egyaránt sokat tehetünk fogaink védelme érdekében.

Ha pedig a gyógyszerhasználat mellékhatásaként hányinger alakul ki, abban segíthet, ha étkezésünk során inkább gyakrabban, alkalmanként viszont kisebb adagokat fogyasztunk. Amennyiben mégis hányás lépne fel, akkor pedig fontos, hogy ne mossunk utána azonnal fogat, mivel így csak még jobban szétterítjük a gyomorsavat a fogak felszínén. Ehelyett inkább öblögessünk tiszta vízzel vagy szájvízzel, majd várjunk fél órát, mielőtt a fogkefe után nyúlnánk.