Napjainkra az elhízás már-már pandémiaszerű mértéket ölt, így érthető, hogy hatalmas figyelem irányul a túlsúly csökkentésére, a fogyás gyógyszeres megoldásaira. Az elmúlt évek során világszerte óriási érdeklődés övez egy, eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére kifejlesztett gyógyszercsoportot. Mint azt korábban részletesen összefoglaltuk, az úgynevezett inkretinalapú fogyasztószerek közös jellemzője, hogy egy tápcsatornai hormon, a glukagonszerű peptid-1 (GLP-1) hatását utánozzák a szervezetben. Ez a hormon csökkenti az étvágyat a központi idegrendszerben, lassítja a gyomorürülést, valamint serkenti a hasnyálmirigy inzulintermelését. Ilyen módon a rá építő gyógyszerek nagyban segíthetik a vércukorszint-szabályozást diabéteszes betegeknél, és jelentős támogatást nyújthatnak a fogyás megindításához elhízás esetén. Eközben mellékhatásprofiljuk is igen kedvező.



A inkretinalapú fogyást segítő gyógyszerek jelentős támogatást nyújthatnak a fogyás beindításához. Fotó: Getty Images

Tirzepatid, szemaglutid - fogyást segítő gyógyszerek itthon

A gyógyszercsoporton belül ma három variáns került klinikai használatba: a dán Novo Nordisk által gyártott liraglutid és szemaglutid hatóanyagú készítmény, valamint az amerikai Eli Lilly and Company tirzepatid hatóanyagú készítménye. A felsoroltak közül a liraglutid és a szemaglutid itthon is elérhető a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére, illetve előbbi – eltérő adagolásban és márkanéven – fogyasztószerként is felírható a betegeknek. A szemaglutidot szintén több országban forgalmazzák fogyást segítő gyógyszerként, Magyarországon viszont ebben az indikációban egyelőre nem elérhető. A harmadik hatóanyag, a tirzepatid a közelmúltban, 2024 decemberében jelent meg a hazai gyógyszertárak kínálatában, és mint azt dr. Mutnéfalvy Zoltán belgyógyász, endokrinológus szakorvostól megtudtuk, jelentősen bővül általa az elhízás elleni orvosi eszköztár.

„A tirzepatid egy kicsit – úgymond – kilóg a sorból. Azon túl ugyanis, hogy a liraglutidhoz és a szemaglutidhoz hasonlóan a GLP-1-receptorokat stimulálja, egy másik tápcsatornai hormon, a GIP (glükózdependens inzulinotrop polipeptid – a szerk.) befolyásolása révén más hatást is kifejt. A kettős támadáspont által ugyanúgy étvágycsökkentő hatással bír, miközben a GIP révén az eddigi kutatások szerint közvetlen zsírszövetbontó hatása is van. Lényegében tehát két irányból csökkenti a testsúlyt, ráadásul mellékhatások tekintetében is előnyösnek tűnik, főleg az olykor fellépő hányinger és hányás kapcsán” – foglalta össze Mutnéfalvy doktor.

Dr. Mutnéfalvy Zoltán. Fotó: magánarchívum

Hozzátette, az új szer a korábbiakhoz hasonlóan a cukorbetegség hosszú távú terápiájában is fontos szerephez juthat a jövőben. Ennek azonban gyakorlati oldalról ma számottevő akadálya, hogy a gyógyszert a hazai piacon szabadáras termékként forgalmazzák, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) pedig egyelőre nem nyújt támogatást a megvásárlásához. Így aztán dozírozástól is függően a betegeknek havonta akár 90-150 ezer forint kiadással kell számolniuk, ha tirzepatid segítségével szeretnének megszabadulni súlyfeleslegüktől.

Tirzepatid: sokan keresik

A szakember úgy látja, viszonylag magas ára ellenére jelentős érdeklődés mutatkozik az új készítmény iránt. Saját praxisában is több páciensének felírta már azt, és a kontrollvizsgálatok tanúsága alapján kedvezőek a tapasztalatok, bár a gyógyszer hazai bevezetése óta eltelt idő rövidsége okán csak óvatosan fogalmazhatunk. Egy frissen publikált amerikai tanulmány egyébként arra az eredményre jutott, hogy az alapjául szolgáló klinikai kísérletben a 72 héten át tirzepatiddal folytatott gyógyszeres kezelés átlagosan mintegy 20 százalékos súlycsökkenéshez vezetett a résztvevők körében. „A régebb óta alkalmazott liraglutidot is jó hatékonyságú szernek tartom, és a tirzepatiddal tovább szélesedik a terápiás repertoár. Van, akinél az egyik válik be jobban, van, akinél a másik, de a lényeg, hogy immár a beteg igényeinek megfelelően tudunk választani” – emelte ki dr. Mutnéfalvy Zoltán.

A tirzepatid sem csodaszer: az életmódkezelés kiegészítője

Az inkretinalapú fogyást segítő gyógyszerek kapcsán a legújabb utánkövetéses vizsgálatokból kirajzolódik, hogy noha a gyógyszer elhagyásával a páciensek egy része meg tudja tartani egészségesebb testtömegét, egy másik részüknél viszont visszatér a nehezen leadott súlytöbblet. Nem minden esetben igazolódik be tehát az a korábbi szakmai teória, hogy a gyógyszeres kezelés és a fogyás révén olyan módon alakul át a szervezet és az anyagcsere működése, amely hosszabb távon is védelmet nyújt az elhízással szemben. Mutnéfalvy doktor elmondta, mindennek nyomán valamelyest átalakulhat a fogyasztószerek klinikai megítélése is, aminek már mutatkoznak jelei. „Először is ismert, hogy a testsúly ingadozása nem szerencsés. Egyre több nemzetközi szakmai fórumon merül fel, hogy ha az elhízásra ugyanúgy krónikus betegségként tekintünk, mint például a magas vérnyomásra vagy a cukorbetegségre, akkor a gyógyszeres kezelést is célszerű lehet tartósan folytatni. Külföldön néhol a finanszírozás is elmozdult ebbe az irányba. Elképzelhető tehát, hogy ez lesz a jövő” – véli az endokrinológus szakorvos.

Kifejtette továbbá, hogy a fogyás elsődleges eszköze még mindig a helyes életmód: a táplálkozás reformja és a rendszeres testmozgás. Ha pedig önmagában az életmódváltás nem vezet eredményre, első körben javasolt megvizsgálni, hogy nem valamilyen háttérben meghúzódó egészségügyi probléma okozza-e a fogyási nehézséget. Számos hormonális zavar és egyéb lehet ugyanis akadály (pajzsmirigy-alulműködés, inzulinrezisztencia, mellékvesekéreg-túlműködés, tesztoszteronhiány vagy policisztás ovárium szindróma). Amennyiben ezek bármelyike fennáll a betegnél, először azt kell kezelni, rendezni, máskülönben fennáll a kockázat, hogy még ha sikerül is érdemi fogyást elérni, az nem bizonyul majd tartósnak.

A gyógyszeres kezelés azokban az esetekben nyújthat segítséget, ha a páciensben megvan a kellő elhatározás a fogyásra, de erőfeszítései nem vezetnek eredményre. Ilyenkor a gyógyszer segít megindítani a fogyást, kedvezőbb anyagcserehelyzetet teremtve a kitűzött cél eléréséhez. „Nem szabad abban a hitben ringatni magunkat, hogy a gyógyszer majd szépen leviszi a súlyt, és nem kell semmit tennünk ehhez. Megfelelő életmód nélkül semmilyen gyógyszer nem működik” – szögezte le dr. Mutnéfalvy Zoltán.